За словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, подальші атаки українських БпЛА на НПЗ в Росії здатні спровокувати глобальну кризу у сфері виробництва нафтопродуктів в країні-агресорці.
Як Україні спровокувати глобальну кризу нафтопродуктів в Росії
Омельченко підкреслив, що для глобальної кризи у сфері виробництва нафтопродуктів в Росії необхідно повністю знищувати по 3-4 НПЗ щомісяця.
За його словами, Росія виробляє більше 45 млн тонн бензину, а споживає 38 млн бензину, одже в країні вже відчувається певний дефіцит нафтопродуктів.
Водночас із дизпаливом у них проблем не має, оскільки виробляється понад 80 млн тонн, а споживають 40 млн
Чи продовжуватиме Україна атаки на російські НПЗ
За словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, українські військові продовжать завдавати ударів по стратегічних об'єктах на території Росії після серії вдалих атак по НПЗ у Татарстані.
Юсов зазначив, що радіус атак українських військових по cтратегічних об'єктах на території країни-агресорки постійно збільшується.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-