За словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, подальші атаки українських БпЛА на НПЗ в Росії здатні спровокувати глобальну кризу у сфері виробництва нафтопродуктів в країні-агресорці.

Як Україні спровокувати глобальну кризу нафтопродуктів в Росії

Омельченко підкреслив, що для глобальної кризи у сфері виробництва нафтопродуктів в Росії необхідно повністю знищувати по 3-4 НПЗ щомісяця.

Всього в Росії є понад 30 великих нафтопереробних заводів. Їх загальна потужність складає 330 млн тонн. З усіх цих НПЗ понад 70% знаходяться на європейській частині території Росії. Україна атакувала 13 НПЗ, 9 з них пошкоджені… Тобто, Україна "допомогла" РФ позбутись понад 14% всіх потужностей власних НПЗ, — пояснює експерт. Поширити

За його словами, Росія виробляє більше 45 млн тонн бензину, а споживає 38 млн бензину, одже в країні вже відчувається певний дефіцит нафтопродуктів.

Водночас із дизпаливом у них проблем не має, оскільки виробляється понад 80 млн тонн, а споживають 40 млн

Тому не треба мати ілюзій, що зараз РФ матиме кризу з паливом. Втім, щоб РФ дійшла до кризової точки неповернення, необхідно знищувати по 3-4 НПЗ щомісяця. Лише за таких умов в Росії настане глобальна криза з нафтопродуктів, — зазначив аналітик. Поширити

Чи продовжуватиме Україна атаки на російські НПЗ

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, українські військові продовжать завдавати ударів по стратегічних об'єктах на території Росії після серії вдалих атак по НПЗ у Татарстані.

Юсов зазначив, що радіус атак українських військових по cтратегічних об'єктах на території країни-агресорки постійно збільшується.