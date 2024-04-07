У Росії Орський НПЗ припинив роботу через прорив дамби
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У Росії Орський НПЗ припинив роботу через прорив дамби

Орський НПЗ
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Джерело:  online.ua

Російський Орськ продовжує затоплювати після прориву дамби. Тепер там призупинив роботу нафтопереробний завод. 

У РФ через прорив дамби зупинився великий НПЗ

Російські ЗМІ з з посиланням на пресслужбу заводу "Орскнєфтєоргсінтез" повідомили, що зупинка заводу має запобігти екологічним ризикам.

Там додали, що таке рішення викликане потребою дотримуватися правил техніки безпеки.

Орський НПЗ призупинив роботу у зв'язку з аномальним паводком, щоб уникнути екологічних ризиків і для дотримання техніки безпеки.

"Орскнєфтєоргсінтез" є одним з провідних нафтопереробних заводів Росії. Його потужність становить близько 6,6 млн тонн на рік. Також на заводі випускають автобензин, дизельне пальне, мастило та авіагас.

У мережі повідомляють, що вода дісталася території за кілька кілометрів до НПЗ.

Прорив дамби в Орську: що відомо

5 квітня у російському Орську в Оренбурзькі області прорвало дамбу на річці Урал.

Під загрозою затоплення тисячі будинків. Місцева влада оголосила про евакуацію та режим надзвичайного стану федерального характеру.

Російські служби заявляють, що рівень води продовжує підвищуватися.

6 квітня стався стався повторний прорив грунтової дамби на річці Урал. В Орську зникло світло і частково газ.

За прогнозами, 7-8 квітня хвиля паводка досягне Оренбурга, а його пік очікують 10 квітня.

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