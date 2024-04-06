У російському Орську мешканцям наказали залишили домівки через прорив дамби

У російському Орську внаслідок прориву дамби погіршується ситуація з повінню. Мешканців закликають до евакуації.

Мешканців закликали евакуюватиcя через прорив дамби в Орську

Як зазначається, в Орську та Оренбурзі погіршується ситуація з повінню, рівень води піднімається.

Через це мер Оренбурга Сергій Салмін зажадав від усіх, хто перебуває в небезпечній зоні, негайно залишити вдома. В іншому випадку мешканців евакуюватимуть примусово.

Що відомо про прорив дамби в Орську

5 квітня у російському Орську на території Оренбурзької області прорвало дамбу, під загрозою затоплення опинилась низка населених пунктів.

Через загрозу паводку в регіоні запровадили режим надзвичайної ситуації, однак провели евакуацію мешканців виключно окремих вулиць.

6 квітня стало відомо, що як мінімум дві людини загинули в результаті прориву греблі. Хоча рятувальники перевіряють дані про третю можливу жертву води.

Згодом стало відомо про ще одного загиблого.

За даними, один із росіян ліз на дах і впав. Ще одне тіло загиблого було виявлено у дворі одного з будинків на вулиці Орджонікідзе.

Місцевий мер Василь Козупиця заявив , що станом на ранок 6 квітня рівень води в річці Урал став критичним і становить 9,27 м. Відео про те, як заливає водою Орськ, активно поширюють у мережі російські телеграм-канали.

Велика вода покине росіян не скоро: згідно з прогнозами екстрених служб, не раніше, ніж через 1,5-2 тижні. Через затоплення евакуювали 235 осіб (серед них 73 — діти).