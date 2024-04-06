В российском Орске жителям приказали покинуть дом из-за прорыва дамбы

В российском Орске в результате прорыва дамбы ухудшается ситуация с наводнением. Жителей призывают к эвакуации.

Жителей призвали эвакуироваться из-за прорыва дамбы в Орске

Как отмечается, в Орске и Оренбурге ухудшается ситуация с наводнением, уровень воды поднимается.

Поэтому мэр Оренбурга Сергей Салмин потребовал от всех, кто находится в опасной зоне, немедленно покинуть дома. В противном случае жителей будут эвакуировать принудительно.

Что известно о прорыве дамбы в Орске

5 апреля в российском Орске на территории Оренбургской области прорвало дамбу, под угрозой затопления оказался ряд населенных пунктов.

Из-за угрозы паводка в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации, однако провели эвакуацию жителей исключительно отдельных улиц.

6 апреля стало известно, что как минимум два человека погибли в результате прорыва дамбы. Хотя спасатели проверяют данные о третьей возможной жертве воды.

Впоследствии стало известно еще об одном погибшем.

По данным, один из россиян лез на крышу и упал. Еще одно тело погибшего было обнаружено во дворе одного из домов на улице Орджоникидзе.

Местный мэр Василий Козупица заявил, что к утру 6 апреля уровень воды в реке Урал стал критическим и составляет 9,27 м. Видео о том, как заливает водой Орск, активно распространяют в сети российские телеграмм-каналы.

Большая вода покинет россиян не скоро: согласно прогнозам экстренных служб, не ранее чем через 1,5-2 недели. Из-за затопления были эвакуированы 235 человек (среди них 73 — дети).