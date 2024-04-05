В российском Орске на территории Оренбургской области прорвало дамбу, под угрозой затопления оказался ряд населенных пунктов.
Что известно о прорыве дамбы в Орске
Отмечается, что местные власти начали срочную эвакуацию населения.
Из-за угрозы паводка в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации, однако провели эвакуацию жителей исключительно отдельных улиц.
Местные СМИ еще час назад сообщали, что коммунальные службы укрепляют плотину. Вскоре ее прорвало.
Отмечается, что в зоне подтопления может оказаться около 4 тыс. частных домов.
Сейчас людей эвакуируют из Ленинского и Советского районов.
При этом вода продолжает стремительно прибывать и ряд домов уже подтоплено.
Что известно о последствиях прорыва дамбы в Орске
Более 3 тыс. жителей Оренбургской области были эвакуированы из-за подтопления, среди них 721 ребенок.
По данным на 5 апреля, в регионе было подтоплено 1825 жилых домов, 5 тыс. 242 приусадебных участка в 95 населенных пунктах.
Как пишет «Урал56.Ру», в город прибыл губернатор Оренбургской области Денис Паслер, глава регионального МЧС Александр Зенов и два борта Ил-76 со спасателями.
Журналисты «Урал56.Ру» также уточняют, что на дамбе было два протекания, одно из которых успели засыпать.
В некоторых районах города, по информации издания, отключены газ и электричество.
На одном из видео слышно, как житель затопленного города рассказывает по телефону, что произошел полный прорыв дамбы.
Все п***ц, мы поплыли, матушка. Там короче полный прорыв. И мы уплыли. Это все это, короче, вытекает. Говорите, говорите всем, что эвакуация полна из Старого города 100%. Вот, слышите, какой звук? Все п***ц, — заявляет россиянин.
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