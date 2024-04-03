В российском Подольске вспыхнула подстанция, часть районов без света — видео
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Проиcшествия
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В российском Подольске вспыхнула подстанция, часть районов без света — видео

подольск
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Источник:  online.ua

Россияне заявили о взрыве на подстанции рядом с железнодорожной станцией "Подольск". Из-за этого в нескольких районах исчез свет.

В Подольске в России из-за "бавовни" на подстанции исчез свет

Как сообщают местные жители, на территории трансформаторной станции было замыкание, вспышка, а затем повалил черный дым.

Местные предупредили, что в связи с выходом из строя масляного выключателя на подстанции рядом с железнодорожной станцией Подольск произошло отключение электричества в нескольких микрорайонах городского округа.

По всем адресам электроэнергия уже поступила по резервной схеме. В течение часа специалисты переключают подачу на постоянный носитель, — пишут росСМИ.

Свет исчез также в местном ТРЦ "Капитолий". Также перестали курсировать троллейбусы.

В Санкт-Петербурге также исчез свет после "хлопка" на подстанции

3 апреля жители Петербурга сообщали об отключении электричества и воды после резкого звука ночью.

Как рассказывали местные в 2:53 в Красногвардейском районе, был слышен сильный взрыв, после чего отключилось электричество и вода в нескольких домах.

В соцсетях местные районы активно обсуждают ночной инцидент. Вместо этого жителям сообщили, что произошла просто авария на подстанции.

Просто сказали, что произошла авария на подстанции, которые будут устранены до 6 утра, — поделился местный.

Кроме того, света также нет и в Токсовском районе с 3 часов ночи. Там также сообщают об аварии на сетях 35 кВт.

Напомним, 24 сентября 2023 года в российском Санкт-Петербурге местные жители сообщили о блекауте — на некоторых улицах полностью исчез свет. Также электричества некоторое время не было в аэропорту Пулково.

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