В Курске вспыхнул масштабный пожар после атаки дронов — видео
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Проиcшествия
Дата публикации

В Курске вспыхнул масштабный пожар после атаки дронов — видео

пожар
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Источник:  online.ua

3 апреля русский Курск атаковали дроны. После удара там разразился масштабный пожар.

Что известно об атаке дронов по Курску

Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, над городом и областью были якобы сбиты четыре беспилотника.

Мэр Курская написал, что в городе из-за сбития беспилотников повреждены дома. Однако на видео можно увидеть масштабный пожар.

В Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили 5 украинских беспилотников: 1 — над Белгородской областью и 4 — над Курской областью.

Что известно об атаке дронами по НПЗ в Татарстане

В ночь на 2 апреля Украина нанесла атаки дронами по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, который находится в 1300 км от границы с Украиной.

Это был НПЗ Танеко, расположенный в Нижнекамске, Татарстан. Его производственные мощности составляют около 360 000 баррелей в день.

Украинский дальнобойный дрон попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, после чего там возник пожар.

Мощность этой установки составляла 8 млн тонн нефти, а это 2,6% от общей годовой переработки РФ в год. Кроме того, этот завод входит в 5 крупнейших НПЗ РФ.

CNN отмечает, что для ударов по НПЗ Украина начала использовать дроны, оборудованные искусственным интеллектом.

У каждого самолета есть бортовой компьютер со спутниковыми данными и данными о местности. Полеты определяются заранее с нашими союзниками, и самолеты придерживаются плана полета, позволяющего поражать цели с точностью до метра, — рассказал близкий к украинской программе беспилотников источник CNN.

По данным Reuters, атака дронов по НПЗ в Татарстане стала одной из самых масштабных операций Украины.

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