В Курске вспыхнул масштабный пожар после атаки дронов — видео

3 апреля русский Курск атаковали дроны. После удара там разразился масштабный пожар.
Что известно об атаке дронов по Курску
Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, над городом и областью были якобы сбиты четыре беспилотника.
Мэр Курская написал, что в городе из-за сбития беспилотников повреждены дома. Однако на видео можно увидеть масштабный пожар.
В Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили 5 украинских беспилотников: 1 — над Белгородской областью и 4 — над Курской областью.
Что известно об атаке дронами по НПЗ в Татарстане
В ночь на 2 апреля Украина нанесла атаки дронами по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, который находится в 1300 км от границы с Украиной.
Это был НПЗ Танеко, расположенный в Нижнекамске, Татарстан. Его производственные мощности составляют около 360 000 баррелей в день.
Украинский дальнобойный дрон попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, после чего там возник пожар.
Мощность этой установки составляла 8 млн тонн нефти, а это 2,6% от общей годовой переработки РФ в год. Кроме того, этот завод входит в 5 крупнейших НПЗ РФ.
CNN отмечает, что для ударов по НПЗ Украина начала использовать дроны, оборудованные искусственным интеллектом.
По данным Reuters, атака дронов по НПЗ в Татарстане стала одной из самых масштабных операций Украины.
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