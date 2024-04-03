У Курську спалахнула масштабна пожежа після атаки дронів — відео

3 квітня російський Курськ атакували дрони. Після удару там спалахнула масштабна пожежа.

Що відомо про атаку дронів по Курську

Як повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт, над містом та областю було нібито збито чотири безпілотники.

Мер Курська написав, що у місті через збиття безпілотників пошкоджено будинки. Проте на відео можна побачити масшабну пожежу.

Натомість у Міноборони РФ повідомили, що засоби ППО збили 5 українських безпілотників: 1 — над Бєлгородською областю і 4 — над Курською областю.

Що відомо про атаку дронами по НПЗ в Татарстані

В ніч на 2 квітня Україна завдала атаки дронами по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, який знаходиться за 1300 км від кордону з Україною.

Це був НПЗ Танеко, що розташований у Нижньокамську, Татарстан. Його виробничі потужності становлять близько 360 000 барелів на день.

Український дальнобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа.

Потужність цієї установки складала 8 млн тонн нафти, а це — 2,6% від загальної річної переробки РФ на рік. Окрім того, цей завод входить в 5-ку найбільших НПЗ РФ.

CNN зазначає, що для ударів по НПЗ Україна почала використовувати дрони, які обладнані штучним інтелектом.

Кожен літак має бортовий комп'ютер із супутниковими даними та даними про місцевість. Польоти визначаються заздалегідь з нашими союзниками, і літаки дотримуються плану польоту, що дозволяє нам вражати цілі з точністю до метра, — розповіло близьке до української програми безпілотників джерело CNN. Поширити