У Москві та Курській області РФ спалахнули масштабні пожежі — відео

Пожежа у Москві 15 лютого. Що відомо

У центрі російської столиці палає будівля "Известия Hall". Згідно з останніми даними, всередині впав металевий купол.

Окрім того, наголошується, що площа пожежі в адміністративному приміщенні на Пушкінській вже перевищила 1500 кв. м.

За уточненою інформацією, вогонь охопив три неексплуатовані будівлі всередині двору. В одному з них частково обрушилися конструкції. Пожежники МНС Росії працюють в умовах щільного задимлення. Будівельні конструкції та горючі матеріали створюють високе пожежне навантаження. Це ускладнює гасіння, — пише МНС РФ. Поширити

Що важливо розуміти, там раніше була редакція пропагандистського видання "Известия".

Наразі палає адміністративний будинок, який перебував на реконструкції. У будівлі можуть бути газові балони.

Пожежа, ймовірно, охопила дві будівлі на подвір'ї, їй надали третю категорію складності з п'яти. Через роботу оперативних служб перекрито три смуги вулиці. Крім того, не працюють два виходи зі станції метро "Пушкінська". Поширити

Пожежа у Курській області 15 лютого. Перші подробиці та відео

Близько опівночі дрон атакував нафтобазу у Курській області — після цього почалося займання.

Цю інформацію підтвердили губернатор Курщини Роман Старовойт, а також російські ЗМІ.

Як стверджує Старовойт, нафтобазу атакував безпілотник.

Окрім того, наголошується, що горить резервуар об'ємом 100 тонн.

Згодом з’явилися дані про те, що палають три резервуари з паливом.