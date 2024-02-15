У Москві та Курській області РФ спалахнули масштабні пожежі — відео

Вночі та вранці 15 лютого територію країни-агресорки Росію накрила нова “бавовна”.
Пожежа у Москві 15 лютого. Що відомо
У центрі російської столиці палає будівля "Известия Hall". Згідно з останніми даними, всередині впав металевий купол.
Окрім того, наголошується, що площа пожежі в адміністративному приміщенні на Пушкінській вже перевищила 1500 кв. м.
Що важливо розуміти, там раніше була редакція пропагандистського видання "Известия".
Наразі палає адміністративний будинок, який перебував на реконструкції. У будівлі можуть бути газові балони.
Пожежа у Курській області 15 лютого. Перші подробиці та відео
Близько опівночі дрон атакував нафтобазу у Курській області — після цього почалося займання.
Цю інформацію підтвердили губернатор Курщини Роман Старовойт, а також російські ЗМІ.
Як стверджує Старовойт, нафтобазу атакував безпілотник.
Окрім того, наголошується, що горить резервуар об'ємом 100 тонн.
Згодом з’явилися дані про те, що палають три резервуари з паливом.
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