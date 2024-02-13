В Анапі спалахнула масштабна пожежа у багатоповерхівці — відео

У російській Анапі почалась масштабна пожежа у 11-поверховому будинку, з якого довелось евакуювати 440 осіб.
Що відомо про пожежу у житловому будинку в Анапі
За інформацією російських Telegram-каналів, вогонь охопив дах та верхні поверхи багатоповерхівки.
До ліквідації пожежі було залучено близько 70 рятувальників і 22 одиниці техніки.
При цьому російські правоохоронці заявили, що будівлю було зведено незаконно.
За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок пожежі не має.
Трохи пізніше стало відомо, що обрушилася.
Що відомо про масштабні пожежі в Росії
За інформацією представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, наразі у відомстві збирають інформацію стосовно масштабної пожежі 13 лютого у Москві на території заводу "МіГ".
13 лютого в Москві загорівся завод "МіГ" на Ленінградському проспекті.
Згідно з даними місцевих Телеграм-каналів, пожежа спалахнула в реконструйованому цеху, який прибудований до діючого корпусу заводу.
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