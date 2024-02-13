В Анапі спалахнула масштабна пожежа у багатоповерхівці — відео
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В Анапі спалахнула масштабна пожежа у багатоповерхівці — відео

Пожежа в Анапі
Джерело:  online.ua

У російській Анапі почалась масштабна пожежа у 11-поверховому будинку, з якого довелось евакуювати 440 осіб. 

Що відомо про пожежу у житловому будинку в Анапі

За інформацією російських Telegram-каналів, вогонь охопив дах та верхні поверхи багатоповерхівки.

До ліквідації пожежі було залучено близько 70 рятувальників і 22 одиниці техніки.

При цьому російські правоохоронці заявили, що будівлю було зведено незаконно.

За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок пожежі не має.

Трохи пізніше стало відомо, що обрушилася.

Що відомо про масштабні пожежі в Росії

За інформацією представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, наразі у відомстві збирають інформацію стосовно масштабної пожежі 13 лютого у Москві на території заводу "МіГ".

Завод і ці приміщення вочевидь задіяні і мають безпосередній стосунок до постачання комплектувальних військово-космічним силам країни-агресора. Що стосується наслідків, а також продовження цих інцидентів, то інформація збирається, уточнюється. Можна сказати, що вже на території РФ часто важко відрізнити, що стало наслідком деградації ВПК, адміністрування, загалом інфраструктури, що стало наслідком порушення правил пожежної безпеки, що стало наслідком запеклої боротьби чи то місцевих сил опору, чи то друзів України, які, звісно, працюють і в глибокому тилу, — зазначив Юсов.

13 лютого в Москві загорівся завод "МіГ" на Ленінградському проспекті.

Згідно з даними місцевих Телеграм-каналів, пожежа спалахнула в реконструйованому цеху, який прибудований до діючого корпусу заводу.

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