Потужні вибухи і пожежа. Найбільший аквапарк Швеції знищений — відео

У парку розваг Лісеберг, що у шведському місті Гетеборг, вранці 12 лютого спалахнула масштабна пожежа на водній гірці в аквапарку, який має відкритись улітку 2024 року.

У шведському парку розваг пролунали потужні вибухи

Найбільший аквапарк Швеції вартістю 10,6 млн дол було знищено в результаті декількох потужних вибухів.

Про це повідомляє Aftonbladet.

Інцидент стався у понеділок, 12 лютого, у місті Гьотеборг. Серії вибухів передувала пожежа. Наразі відомо, що постраждали 12 осіб.

За словами очевидців, пожежа почалась близько 10:00 за місцевим часом. При цьому майже відразу в одній з конструкцій аквапарку стався вибух. Рятувальники попереджають про ймовірність поширення вогню на сусідні будівлі. Було евакуйовано сусідній готель та офісні приміщення.

У конструкції багато пластику. Тож (дим) нездорово вдихати. Ось чому ми виходимо з попередженням про здоров’я, – заявив речник служби порятунку Швеції Клас Люпперт.

Вибух в аквапарку був такої сили, що його відчули в сусідніх будівлях.

Наразі невідомо, чи стане пожежа на заваді відкриттю аквапарку і яких збитків вона завдала.

Аквапарк Oceana було заплановано відкрити цього літа, а його будівництво коштувало 1,2 млрд крон (10,6 млн дол). Він займає 6 тис кв м у приміщенні та 4 тис на відкритому повітрі – там мало бути 14 водних атракціонів. Було заплановано, що він може прийняти 1750 відвідувачів.

ТРЦ у Києві підпалив 7-річний хлопчик

Пожежа в київському ТРЦ "Космополит" 13 січня, внаслідок якої постраждало троє людей, виникла через умисний підпал, здійснений 7-річним хлопчиком.

У поліції розповіли, що інформація про пожежу у ігровій кімнаті торговельно-розважального комплексу Солом’янського району столиці надійшла до поліції ввечері 13 січня. На місці працювали наряди поліції, ДСНС та медики. Відвідувачів торгового центру вчасно евакуювали, серйозних травм та ушкоджень громадяни не отримали.

Надалі, під час проведення огляду місця події та опрацювання відео з камер внутрішнього спостереження, поліцейські у співпраці зі службою безпеки ТРЦ встановили, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу, який здійснив 7-річний хлопчик – відвідувач парку розваг.

Батьки разом з дитиною запрошені до Солом’янського управління поліції для дачі показів. За вказаним фактом слідчі розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна.