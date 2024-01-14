Це підпал. Поліція знайшла винуватця пожежі у київському ТРЦ

Київська поліція розслідує пожежу у ТРЦ “Космополит”. Камери спостереження показали, шо підпал здійснив гість комплексу – семирічний хлопчик.
ТРЦ у Києві підпалив 7-річний хлопчик
Пожежа в київському ТРЦ "Космополит" 13 січня, внаслідок якої постраждало троє людей, виникла через умисний підпал, здійснений 7-річним хлопчиком.
Про це повідомила поліція Києва у Facebook.
У поліції розповіли, що інформація про пожежу у ігровій кімнаті торговельно-розважального комплексу Солом’янського району столиці надійшла до поліції ввечері 13 січня. На місці працювали наряди поліції, ДСНС та медики. Відвідувачів торгового центру вчасно евакуювали, серйозних травм та ушкоджень громадяни не отримали.
Батьки разом з дитиною запрошені до Солом’янського управління поліції для дачі показів. За вказаним фактом слідчі розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна.
Пожежа у ТРЦ Київа ліквідована
У Києві рятувальники повністю закінчили роботу над гасінням пожежі у ТРЦ "Космополит". Стала відома кількість постраждалих – троє осіб.
Про це заявив мер столиці Віталій Кличко у Telegram.
За його словами, з будівлі евакуювали близько 200 людей.
Мер зазначив, що медики їм надали допомогу на місці. Від госпіталізації постраждалі відмовилися.
ДСНС заявила, що пожежа повністю ліквідована на площі 50 кв м.
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