Це підпал. Поліція знайшла винуватця пожежі у київському ТРЦ

ТРЦ у Києві підпалив 7-річний хлопчик

Пожежа в київському ТРЦ "Космополит" 13 січня, внаслідок якої постраждало троє людей, виникла через умисний підпал, здійснений 7-річним хлопчиком.

Про це повідомила поліція Києва у Facebook.

У поліції розповіли, що інформація про пожежу у ігровій кімнаті торговельно-розважального комплексу Солом’янського району столиці надійшла до поліції ввечері 13 січня. На місці працювали наряди поліції, ДСНС та медики. Відвідувачів торгового центру вчасно евакуювали, серйозних травм та ушкоджень громадяни не отримали.

Надалі, під час проведення огляду місця події та опрацювання відео з камер внутрішнього спостереження, поліцейські у співпраці зі службою безпеки ТРЦ встановили, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу, який здійснив 7-річний хлопчик – відвідувач парку розваг. Поширити

Батьки разом з дитиною запрошені до Солом’янського управління поліції для дачі показів. За вказаним фактом слідчі розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна.

Пожежа у ТРЦ Київа ліквідована

У Києві рятувальники повністю закінчили роботу над гасінням пожежі у ТРЦ "Космополит". Стала відома кількість постраждалих – троє осіб.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко у Telegram.

У ТРЦ "Космополит", де сталося загоряння на 4 поверсі будівлі, ліквідували пожежу. Екстрені служби продовжують працювати на місці, – повідомив він. Поширити

За його словами, з будівлі евакуювали близько 200 людей.

До медиків наразі звернулися троє постраждалих від пожежі в ТРЦ "Космополит". – Жінка та чоловік, які там працюють, та 8-річна дівчинка, яка перебувала в торгівельному центрі. Всі – зі скаргами на отруєння продуктами горіння, – заявив він. Поширити

Мер зазначив, що медики їм надали допомогу на місці. Від госпіталізації постраждалі відмовилися.

ДСНС заявила, що пожежа повністю ліквідована на площі 50 кв м.