Рятувальники ліквідували пожежу у київському ТРЦ. Є постраждалі

У Києві загасили пожежу, яка сталася вдень 13 січня у ТЦ "Космополит" у Соломʼянському районі. Внаслідок надзвичайної події постраждали три людини.
Пожежа у ТРЦ Київа ліквідована
У Києві рятувальники повністю закінчили роботу над гасінням пожежі у ТРЦ "Космополит". Стала відома кількість постраждалих – троє осіб.
Про це заявив мер столиці Віталій Кличко у Telegram.
За його словами, з будівлі евакуювали близько 200 людей.
Мер також додав, що до медиків звернулася одна жінка, що постраждала, - зі скаргою на отруєння продуктами горіння.
Пізніше Кличко повідомив, що до медиків звернулися вже троє осіб.
Мер зазначив, що медики їм надали допомогу на місці. Від госпіталізації постраждалі відмовилися.
ДСНС заявила, що пожежа повністю ліквідована на площі 50 кв м.
Пожежа в ТРЦ "Космополит"
13 січня близько 16:00 у столичному ТЦ сталося загоряння на четвертому поверсі будівлі, де заходиться дитяча кімната. Після цього, у торговому центрі оголосили про евакуацію.
Відвідувачі ТРЦ бігли, в чому були, рятувальники скидали їм речі з гардеробу.
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