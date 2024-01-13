Рятувальники ліквідували пожежу у київському ТРЦ. Є постраждалі

У Києві загасили пожежу, яка сталася вдень 13 січня у ТЦ "Космополит" у Соломʼянському районі. Внаслідок надзвичайної події постраждали три людини.

Пожежа у ТРЦ Київа ліквідована

У Києві рятувальники повністю закінчили роботу над гасінням пожежі у ТРЦ "Космополит". Стала відома кількість постраждалих – троє осіб.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко у Telegram.

У ТРЦ "Космополит", де сталося загоряння на 4 поверсі будівлі, ліквідували пожежу. Екстрені служби продовжують працювати на місці, – повідомив він. Поширити

За його словами, з будівлі евакуювали близько 200 людей.

Мер також додав, що до медиків звернулася одна жінка, що постраждала, - зі скаргою на отруєння продуктами горіння.

Медики їй надали допомогу на місці. Від госпіталізації жінка відмовилася, – розповів Кличко. Поширити

Пізніше Кличко повідомив, що до медиків звернулися вже троє осіб.

До медиків наразі звернулися троє постраждалих від пожежі в ТРЦ "Космополит". – Жінка та чоловік, які там працюють, та 8-річна дівчинка, яка перебувала в торгівельному центрі. Всі – зі скаргами на отруєння продуктами горіння, – заявив він. Поширити

Мер зазначив, що медики їм надали допомогу на місці. Від госпіталізації постраждалі відмовилися.

ДСНС заявила, що пожежа повністю ліквідована на площі 50 кв м.

Пожежа в ТРЦ "Космополит"

13 січня близько 16:00 у столичному ТЦ сталося загоряння на четвертому поверсі будівлі, де заходиться дитяча кімната. Після цього, у торговому центрі оголосили про евакуацію.

Попередньо, пожежа сталася на 4 поверсі чотириповерхової будівлі, в дитячій кімнаті, – каже Кличко. Поширити

Відвідувачі ТРЦ бігли, в чому були, рятувальники скидали їм речі з гардеробу.