Атака дронів РФ на Київ. У двох районах спалахнула пожежа, є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака дронів РФ на Київ. У двох районах спалахнула пожежа, є постраждалі

ДСНС України
Атака

Росіняни вночі 22 грудня атакували дронами Україну. Внаслідок обстрілу у Соломʼянському та Дарницькому районах столиці спалахнула пожежа.

Наслідки атаки РФ на столицю

Як повідомили в ДСНС, у Соломʼянському районі внаслідок ворожого обстрілу виникло загоряння на 24 поверсі житлового будинку. Займання було ліквідовано до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

У трьох квартирах часткове руйнування стін на 24-26 поверхах та ще у трьох — вибиті вікна.

За попередніми даними, постраждало двоє людей, з яких одну особу — госпіталізовано. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Також у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа у кімнаті на другому поверсі двоповерхового приватного недобудованого будинку. Пожежу ліквідовано на площі 20 кв. м. Постраждалих немає.

Як повідомили в Генштаб, російські війська у ніч на 22 грудня атакували України 28 ударними дронами, з них 4 збити не вдалося, решту знищено.

Що відомо про нічну атаку РФ по Україні

У ніч на 22 грудня агресор масштабно атакував низку областей України дронами "Шахед".

Близько 23:30 у Києві пролунали потужні вибухи. Уламки безпілотників пошкодили житлові будинки у трьох районах столиці. Постраждали двоє людей.

У результаті нічної дронової атаки у Київській області постраждали 3 приватні будинки, влучань в об’єкти критичної інфраструктури немає.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, цієї ночі 28 ударних безпілотників типу "Shahed" російські війська запустили з Росії (райони Курська, Приморсько-Ахтарська) і окупованого Криму (Чауда).

До відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті бойової роботи збито 24 "шахеди" у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей.

Сили оборони півдня України повідомили, що у південних регіонах знищено 17 БпЛА типу "Shahed-131/136", випущених з тимчасово окупованого Криму: 10 дронів – на Миколаївщині, 4 – на Херсонщині, 3 – на Одещині.

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