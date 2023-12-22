Атака дронов РФ на Киев. В двух районах вспыхнул пожар, есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Атака дронов РФ на Киев. В двух районах вспыхнул пожар, есть пострадавшие

ДСНС Украины
Атака
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Россиняне ночью 22 декабря атаковали дронами Украину. В результате обстрела в Соломенском и Дарницком районах столицы вспыхнул пожар.

Последствия атаки РФ на столицу

Как сообщили в ГСЧС, в Соломенском районе в результате вражеских обстрелов возникло возгорание на 24 этаже жилого дома. Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

В трех квартирах частичное разрушение стен на 24-26 этажах и еще в трех — выбиты окна.

По предварительным данным, пострадали два человека, из которых один человек — госпитализирован. Информация о пострадавших уточняется.

Также в Дарницком районе в результате падения обломков возник пожар в комнате на втором этаже двухэтажного частного недостроенного дома. Пожар ликвидирован на площади 20 кв. м. Пострадавших нет.

Как сообщили в Генштабе, российские войска в ночь на 22 декабря атаковали Украину 28 ударными дронами, из них 4 сбить не удалось, остальные уничтожены.

Что известно о ночной атаке РФ по Украине

В ночь на 22 декабря агрессор масштабно атаковал ряд областей Украины дронами "Шахед".

Около 23:30 в Киеве прогремели мощные взрывы. Обломки беспилотников повредили жилые дома в трех районах столицы. Пострадали два человека.

В результате ночной дроновой атаки в Киевской области пострадали 3 частных дома, попаданий в объекты критической инфраструктуры нет.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что этой ночью 28 ударных беспилотников типа "Shahed" российские войска запустили из России (районы Курская, Приморско-Ахтарская) и оккупированного Крыма (Чауда).

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате боевой работы сбиты 24 "шахеда" в пределах Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областей.

Силы обороны юга Украины сообщили, что в южных регионах уничтожено 17 БпЛА типа "Shahed-131/136", выпущенных из временно оккупированного Крыма: 10 дронов – в Николаевской области, 4 – в Херсонской области, 3 – в Одесской области.

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