Спасатели ликвидировали пожар в киевском ТРЦ. Есть пострадавшие

В Киеве потушили пожар, который произошел днем 13 января в ТЦ "Космополит" в Соломенском районе. В результате чрезвычайного происшествия пострадали три человека.
Пожар в ТРЦ Киева ликвидирован
В Киеве спасатели полностью закончили работу над тушением пожара в ТРЦ "Космополит". Стало известно количество пострадавших – три человека.
Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.
По его словам, из здания эвакуировали около 200 человек.
Мэр также добавил, что к медикам обратилась одна пострадавшая женщина - с жалобой на отравление продуктами горения.
Позже Кличко сообщил, что к медикам обратились уже три человека.
Мэр отметил, что медики им предоставили помощь на месте. От госпитализации пострадавшие отказались.
ГСЧС заявила, что пожар полностью ликвидирован на площади 50 кв м.
Пожар в ТРЦ "Космополит"
13 января около 16:00 в столичном ТЦ произошло возгорание на четвертом этаже здания, где находится детская комната. После этого в торговом центре объявили об эвакуации.
Посетители ТРЦ бежали, в чем были, спасатели сбрасывали им вещи из гардероба.
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