Спасатели ликвидировали пожар в киевском ТРЦ. Есть пострадавшие

В Киеве потушили пожар, который произошел днем 13 января в ТЦ "Космополит" в Соломенском районе. В результате чрезвычайного происшествия пострадали три человека.

Пожар в ТРЦ Киева ликвидирован

В Киеве спасатели полностью закончили работу над тушением пожара в ТРЦ "Космополит". Стало известно количество пострадавших – три человека.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

В ТРЦ "Космополит", где произошло возгорание на 4 этаже здания, ликвидировали пожар. Экстренные службы продолжают работать на месте, – сообщил он. Поделиться

По его словам, из здания эвакуировали около 200 человек.

Мэр также добавил, что к медикам обратилась одна пострадавшая женщина - с жалобой на отравление продуктами горения.

Медики оказали ей помощь на месте. От госпитализации женщина отказалась, – рассказал Кличко. Поделиться

Позже Кличко сообщил, что к медикам обратились уже три человека.

К медикам обратились трое пострадавших от пожара в ТРЦ "Космополит". – Женщина и мужчина, работающие там, и 8-летняя девочка, которая находилась в торговом центре. Все – с жалобами на отравление продуктами горения, – заявил он. Поделиться

Мэр отметил, что медики им предоставили помощь на месте. От госпитализации пострадавшие отказались.

ГСЧС заявила, что пожар полностью ликвидирован на площади 50 кв м.

Пожар в ТРЦ "Космополит"

13 января около 16:00 в столичном ТЦ произошло возгорание на четвертом этаже здания, где находится детская комната. После этого в торговом центре объявили об эвакуации.

Предварительно пожар произошел на 4 этаже четырехэтажного здания, в детской комнате, – говорит Кличко. Поделиться

Посетители ТРЦ бежали, в чем были, спасатели сбрасывали им вещи из гардероба.