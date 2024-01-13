Пожар в Киевском ТРЦ. Проводится эвакуация посетителей и персонала — видео

В Киеве днем 13 января загорелся один из торговых центров. В настоящее время проводится эвакуация посетителей.

Пожар в киевском ТРЦ: что известно

В Соломенском районе столицы произошло возгорание в ТРЦ "Космополит".

Об этом сообщил глава Киевского городского совета Виталий Кличко в Telegram.

Предварительно пожар произошел на 4 этаже четырехэтажного здания, в детской комнате, – говорит Кличко. Поделиться

В Сети появилось видео с места событий. Посетителей и персонал эвакуируют.

Посетители ТРЦ бежали, в чем были, спасатели сбрасывали им вещи из гардероба.

Пожары в Украине

В конце декабря в Киеве произошел пожар в одной из квартир многоэтажки. В результате чего погиб человек.

Перед Новым годом в Киевской области произошел пожар после ночной атаки дронов-камикадзе. Огонь разгорелся на объекте критической инфраструктуры.

А в середине декабря в селе Гмырянка (Черниговская область) вспыхнул пожар в частном доме. В результате погибли мама и двое детей.

На днях в Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке в Саксаганском районе. В результате инцидента пострадали женщина и трое маленьких детей.