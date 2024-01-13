Пожар в Киевском ТРЦ. Проводится эвакуация посетителей и персонала — видео

В Киеве днем 13 января загорелся один из торговых центров. В настоящее время проводится эвакуация посетителей.
Пожар в киевском ТРЦ: что известно
В Соломенском районе столицы произошло возгорание в ТРЦ "Космополит".
Об этом сообщил глава Киевского городского совета Виталий Кличко в Telegram.
В Сети появилось видео с места событий. Посетителей и персонал эвакуируют.
Посетители ТРЦ бежали, в чем были, спасатели сбрасывали им вещи из гардероба.
Пожары в Украине
В конце декабря в Киеве произошел пожар в одной из квартир многоэтажки. В результате чего погиб человек.
Перед Новым годом в Киевской области произошел пожар после ночной атаки дронов-камикадзе. Огонь разгорелся на объекте критической инфраструктуры.
А в середине декабря в селе Гмырянка (Черниговская область) вспыхнул пожар в частном доме. В результате погибли мама и двое детей.
На днях в Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке в Саксаганском районе. В результате инцидента пострадали женщина и трое маленьких детей.
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