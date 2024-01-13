Пожежа у Київському ТРЦ. Проводиться евакуація відвідувачів та персоналу — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Пожежа у Київському ТРЦ. Проводиться евакуація відвідувачів та персоналу — відео

Віталій Кличко
Пожежа

У Києві вдень 13 січня загорівся один з торгівельних центрів. Наразі проводиться евакуація відвідувачів.

Пожежа у київському ТРЦ: що відомо

У Соломʼянському районі столиці сталося загоряння у ТРЦ "Космополит".

Про це повідомив голова Київської міської ради Віталій Кличко у Telegram.

Попередньо, пожежа сталася на 4 поверсі чотириповерхової будівлі, в дитячій кімнаті, – каже Кличко.

У Мережі з’явилося відео з місця подій. Відвідувачів і персонал евакуйовують.

Відвідувачі ТРЦ бігли, в чому були, рятувальники скидали їм речі з гардеробу.

Пожежі в Україні

Наприкінці грудня у Києві сталася пожежа в одній із квартир багатоповерхівки. Внаслідок чого загинула людина.

Перед Новим роком в Київській області сталася пожежа після нічної атаки дронів-камікадзе. Вогонь спалахнув на об'єкті критичної інфраструктури.

А в середині грудня в селі Гмирянка (Чернігівська область) спалахнула пожежа в приватному будинку. Внаслідок цього загинули мама та двоє дітей.

Днями в Кривому Розі сталася пожежа у багатоповерхівці у Саксаганському районі. Внаслідок інциденту постраждали жінка та троє маленьких дітей.

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