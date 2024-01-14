Это поджог. Полиция обнаружила виновника пожара в киевском ТРЦ

Киевская полиция расследует пожар в ТРЦ "Космополит". Камеры наблюдения показали, что поджог совершил гость комплекса – семилетний мальчик.

ТРЦ в Киеве поджег 7-летний мальчик

Пожар в киевском ТРЦ "Космополит" 13 января, в результате которого пострадали три человека, возник из-за умышленного поджога, совершенного 7-летним мальчиком.

Об этом сообщила полиция Киева в Facebook.

В полиции рассказали, что информация о пожаре в игровой комнате торгово-развлекательного комплекса Соломенского района столицы поступила в полицию вечером 13 января. На месте работали наряды полиции, ГСЧС и медики. Посетителей торгового центра эвакуировали, серьезных травм и повреждений граждане не получили.

В дальнейшем, во время проведения осмотра места происшествия и проработки видео с камер внутреннего наблюдения, полицейские в сотрудничестве со службой безопасности ТРЦ установили, что пожар возник вследствие умышленного поджога, совершенного 7-летним мальчиком - посетителем парка развлечений. Поделиться

Родители вместе с ребенком приглашены в Соломенское управление полиции для дачи показаний. По указанному факту следователи расследуют уголовное производство, начатое по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Пожар в ТРЦ Киева ликвидирован

В Киеве спасатели полностью закончили работу над тушением пожара в ТРЦ "Космополит". Стало известно количество пострадавших – три человека.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

В ТРЦ "Космополит", где произошло возгорание на 4 этаже здания, ликвидировали пожар. Экстренные службы продолжают работать на месте, – сообщил он. Поделиться

По его словам, из здания эвакуировали около 200 человек.

К медикам обратились трое пострадавших от пожара в ТРЦ "Космополит". – Женщина и мужчина, работающие там, и 8-летняя девочка, которая находилась в торговом центре. Все – с жалобами на отравление продуктами горения, – заявил он. Поделиться

Мэр отметил, что медики им предоставили помощь на месте. От госпитализации пострадавшие отказались.

ГСЧС заявила, что пожар полностью ликвидирован на площади 50 кв.