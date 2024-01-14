Это поджог. Полиция обнаружила виновника пожара в киевском ТРЦ

Киевская полиция расследует пожар в ТРЦ "Космополит". Камеры наблюдения показали, что поджог совершил гость комплекса – семилетний мальчик.
ТРЦ в Киеве поджег 7-летний мальчик
Пожар в киевском ТРЦ "Космополит" 13 января, в результате которого пострадали три человека, возник из-за умышленного поджога, совершенного 7-летним мальчиком.
Об этом сообщила полиция Киева в Facebook.
В полиции рассказали, что информация о пожаре в игровой комнате торгово-развлекательного комплекса Соломенского района столицы поступила в полицию вечером 13 января. На месте работали наряды полиции, ГСЧС и медики. Посетителей торгового центра эвакуировали, серьезных травм и повреждений граждане не получили.
Родители вместе с ребенком приглашены в Соломенское управление полиции для дачи показаний. По указанному факту следователи расследуют уголовное производство, начатое по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества.
Пожар в ТРЦ Киева ликвидирован
В Киеве спасатели полностью закончили работу над тушением пожара в ТРЦ "Космополит". Стало известно количество пострадавших – три человека.
Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.
По его словам, из здания эвакуировали около 200 человек.
Мэр отметил, что медики им предоставили помощь на месте. От госпитализации пострадавшие отказались.
ГСЧС заявила, что пожар полностью ликвидирован на площади 50 кв.
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