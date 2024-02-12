Мощные взрывы и пожар. Крупнейший аквапарк Швеции уничтожен — видео

В парке развлечений Лисеберг в шведском городе Гетеборг утром 12 февраля вспыхнул масштабный пожар на водной горке в аквапарке, который должен открыться летом 2024 года.

В шведском парке развлечений раздались мощные взрывы

Крупнейший аквапарк Швеции стоимостью 10,6 млн долл. был уничтожен в результате нескольких мощных взрывов.

Об этом сообщает Aftonbladet .

Инцидент произошел в понедельник, 12 февраля, в городе Гетеборг. Серии взрывов предшествовал пожар. Известно, что пострадали 12 человек.

По словам очевидцев, пожар начался около 10:00 по местному времени. При этом почти сразу в одной из конструкций аквапарка произошел взрыв. Спасатели предупреждают о вероятности распространения огня на соседние строения. Была эвакуирована соседняя гостиница и офисные помещения.

В конструкции много пластика. Так что (дым) нездорово вдыхать. Вот почему мы исходим с предупреждением о здоровье, – заявил представитель службы спасения Швеции Класс Люпперт.

Взрыв в аквапарке был такой силы, что его ощутили в соседних постройках.

Пока неизвестно, станет ли пожар помешать открытию аквапарка и какой ущерб он нанес.

Аквапарк Oceana было запланировано открыть этим летом, а его строительство обошлось в 1,2 млрд крон (10,6 млн долл.). Он занимает 6 тыс кв м в помещении и 4 тыс на открытом воздухе – там должно быть 14 водных аттракционов. Было запланировано, что он может принять 1750 человек.

ТРЦ в Киеве поджег 7-летний мальчик

Пожар в киевском ТРЦ "Космополит" 13 января, в результате которого пострадали три человека, возник из-за умышленного поджога, совершенного 7-летним мальчиком.

В полиции рассказали, что информация о пожаре в игровой комнате торгово-развлекательного комплекса Соломенского района столицы поступила в полицию вечером 13 января. На месте работали наряды полиции, ГСЧС и медики. Посетителей торгового центра эвакуировали, серьезных травм и повреждений граждане не получили.

В дальнейшем, во время проведения осмотра места происшествия и проработки видео с камер внутреннего наблюдения, полицейские в сотрудничестве со службой безопасности ТРЦ установили, что пожар возник вследствие умышленного поджога, совершенного 7-летним мальчиком - посетителем парка развлечений.

Родители вместе с ребенком приглашены в Соломенское управление полиции для дачи показаний. По указанному факту следователи расследуют уголовное производство, начатое по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества.