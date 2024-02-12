Мощные взрывы и пожар. Крупнейший аквапарк Швеции уничтожен — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Мощные взрывы и пожар. Крупнейший аквапарк Швеции уничтожен — видео

Пожар
Читати українською
Источник:  Aftonbladet

В парке развлечений Лисеберг в шведском городе Гетеборг утром 12 февраля вспыхнул масштабный пожар на водной горке в аквапарке, который должен открыться летом 2024 года.

В шведском парке развлечений раздались мощные взрывы

Крупнейший аквапарк Швеции стоимостью 10,6 млн долл. был уничтожен в результате нескольких мощных взрывов.

Об этом сообщает Aftonbladet .

Инцидент произошел в понедельник, 12 февраля, в городе Гетеборг. Серии взрывов предшествовал пожар. Известно, что пострадали 12 человек.

По словам очевидцев, пожар начался около 10:00 по местному времени. При этом почти сразу в одной из конструкций аквапарка произошел взрыв. Спасатели предупреждают о вероятности распространения огня на соседние строения. Была эвакуирована соседняя гостиница и офисные помещения.

В конструкции много пластика. Так что (дым) нездорово вдыхать. Вот почему мы исходим с предупреждением о здоровье, – заявил представитель службы спасения Швеции Класс Люпперт.

Взрыв в аквапарке был такой силы, что его ощутили в соседних постройках.

Пока неизвестно, станет ли пожар помешать открытию аквапарка и какой ущерб он нанес.

Аквапарк Oceana было запланировано открыть этим летом, а его строительство обошлось в 1,2 млрд крон (10,6 млн долл.). Он занимает 6 тыс кв м в помещении и 4 тыс на открытом воздухе – там должно быть 14 водных аттракционов. Было запланировано, что он может принять 1750 человек.

ТРЦ в Киеве поджег 7-летний мальчик

Пожар в киевском ТРЦ "Космополит" 13 января, в результате которого пострадали три человека, возник из-за умышленного поджога, совершенного 7-летним мальчиком.

В полиции рассказали, что информация о пожаре в игровой комнате торгово-развлекательного комплекса Соломенского района столицы поступила в полицию вечером 13 января. На месте работали наряды полиции, ГСЧС и медики. Посетителей торгового центра эвакуировали, серьезных травм и повреждений граждане не получили.

В дальнейшем, во время проведения осмотра места происшествия и проработки видео с камер внутреннего наблюдения, полицейские в сотрудничестве со службой безопасности ТРЦ установили, что пожар возник вследствие умышленного поджога, совершенного 7-летним мальчиком - посетителем парка развлечений.

Родители вместе с ребенком приглашены в Соломенское управление полиции для дачи показаний. По указанному факту следователи расследуют уголовное производство, начатое по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Киеве возник пожар на АЗС. Есть пострадавшие
В Киеве возник пожар на АЗС. Есть пострадавшие
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Это поджог. Полиция обнаружила виновника пожара в киевском ТРЦ
Полиция Киева
Это поджог. Полиция обнаружила виновника пожара в киевском ТРЦ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Киеве вспыхнул пожар в школе – фото и видео
ДСНС Украины
Пожар

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?