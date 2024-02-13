В Анапе вспыхнул масштабный пожар в многоэтажке
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Анапе вспыхнул масштабный пожар в многоэтажке

Пожар в Анапе
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Источник:  online.ua

В российской Анапе начался масштабный пожар в 11-этажном доме, из которого пришлось эвакуировать 440 человек.

Что известно о пожаре в жилом доме в Анапе

По информации российских Telegram-каналов, огонь охватил крышу и верхние этажи многоэтажки.

К ликвидации пожара были привлечены около 70 спасателей и 22 единицы техники.

При этом российские правоохранители заявили, что здание было построено незаконно.

По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет.

Чуть позже стало известно, что обрушилась.

Что известно о масштабных пожарах в России

По информации представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, в настоящее время в ведомстве собирают информацию о масштабном пожаре 13 февраля в Москве на территории завода "МиГ".

Завод и эти помещения явно задействованы и имеют непосредственное отношение к поставке комплектующих военно-космическим силам страны-агрессора. Что касается последствий, а также продолжения этих инцидентов, информация собирается, уточняется. Можно сказать, что уже на территории РФ часто трудно отличить, что стало следствием деградации ВПК, администрирования, в целом инфраструктуры, что стало следствием нарушения правил пожарной безопасности, что стало следствием ожесточенной борьбы местных сил сопротивления или друзей Украины, которые, конечно, , работают и в глубоком тылу, - отметил Юсов.

13 февраля в Москве загорелся завод "МиГ" на Ленинградском проспекте.

Согласно данным местных Телеграмм-каналов, пожар вспыхнул в реконструированном цехе, пристроенном к действующему корпусу завода.

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