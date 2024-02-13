Завод и эти помещения явно задействованы и имеют непосредственное отношение к поставке комплектующих военно-космическим силам страны-агрессора. Что касается последствий, а также продолжения этих инцидентов, информация собирается, уточняется. Можно сказать, что уже на территории РФ часто трудно отличить, что стало следствием деградации ВПК, администрирования, в целом инфраструктуры, что стало следствием нарушения правил пожарной безопасности, что стало следствием ожесточенной борьбы местных сил сопротивления или друзей Украины, которые, конечно, , работают и в глубоком тылу, - отметил Юсов.