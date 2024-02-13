В российской Анапе начался масштабный пожар в 11-этажном доме, из которого пришлось эвакуировать 440 человек.
Что известно о пожаре в жилом доме в Анапе
По информации российских Telegram-каналов, огонь охватил крышу и верхние этажи многоэтажки.
К ликвидации пожара были привлечены около 70 спасателей и 22 единицы техники.
При этом российские правоохранители заявили, что здание было построено незаконно.
По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет.
Чуть позже стало известно, что обрушилась.
Что известно о масштабных пожарах в России
По информации представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, в настоящее время в ведомстве собирают информацию о масштабном пожаре 13 февраля в Москве на территории завода "МиГ".
13 февраля в Москве загорелся завод "МиГ" на Ленинградском проспекте.
Согласно данным местных Телеграмм-каналов, пожар вспыхнул в реконструированном цехе, пристроенном к действующему корпусу завода.
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