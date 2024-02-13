Пожар на заводе МиГ в Москве. В ГУР сделали первое заявление
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Пожар на заводе МиГ в Москве. В ГУР сделали первое заявление

Андрей Юсов
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

13 февраля в Москве на территории завода "МиГ" возник пожар. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины ни подтвердили, ни опровергли причастность к этому инциденту.

В ГУР прокомментировали пожар на заводе МиГ в РФ

Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона прокомментировал пожар, возникший на территории завода "МиГ" в Москве.

Завод и эти помещения явно задействованы и имеют непосредственное отношение к поставке комплектующих военно-космическим силам страны-агрессора. Что касается последствий, а также продолжения этих инцидентов, информация собирается, уточняется.

Андрей Юсов

Андрей Юсов

Представитель ГУР

Он отметил, что главная причина инцидента — российская агрессия против Украины.

Можно сказать, что уже на территории РФ часто трудно отличить, что стало следствием деградации ВПК, администрирования, в целом инфраструктуры, что стало следствием нарушения правил пожарной безопасности, что стало следствием ожесточенной борьбы местных сил сопротивления или друзей Украины, которые, конечно, работают и в глубоком тылу, — добавил Юсов.

Пожар на заводе МиГ

13 февраля в Москве загорелся завод "МиГ" на Ленинградском проспекте.

Сообщается, что возгорание произошло на 2 и 3 этажах здания, площадь пожара — 70 квадратных метров.

Согласно данным местных Телеграмм-каналов, пожар вспыхнул в реконструированном цехе, пристроенном к действующему корпусу завода.

Согласно открытым данным, предприятие объединяет все аспекты конструирования, изготовления, поддержки и ремонта самолетов марки "МиГ".

Продуктовый ряд АО "РСК "МиГ" включает истребители-перехватчики, многофункциональные боевые самолеты (МиГ-29, МиГ-31).

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