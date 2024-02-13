Пожар на заводе "МиГ" в Москве

Можно сказать, что уже на территории РФ часто трудно отличить, что стало следствием деградации ВПК, администрирования, в целом инфраструктуры, что стало следствием нарушения правил пожарной безопасности, что стало следствием ожесточенной борьбы местных сил сопротивления или друзей Украины, которые, конечно, работают и в глубоком тылу, — добавил Юсов.