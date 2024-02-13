Пожар на заводе "МиГ" в Москве

13 февраля в Москве на территории завода "МиГ" возник пожар. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины ни подтвердили, ни опровергли причастность к этому инциденту.
В ГУР прокомментировали пожар на заводе МиГ в РФ
Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона прокомментировал пожар, возникший на территории завода "МиГ" в Москве.
Он отметил, что главная причина инцидента — российская агрессия против Украины.
Пожар на заводе МиГ
13 февраля в Москве загорелся завод "МиГ" на Ленинградском проспекте.
Сообщается, что возгорание произошло на 2 и 3 этажах здания, площадь пожара — 70 квадратных метров.
Согласно данным местных Телеграмм-каналов, пожар вспыхнул в реконструированном цехе, пристроенном к действующему корпусу завода.
Согласно открытым данным, предприятие объединяет все аспекты конструирования, изготовления, поддержки и ремонта самолетов марки "МиГ".
Продуктовый ряд АО "РСК "МиГ" включает истребители-перехватчики, многофункциональные боевые самолеты (МиГ-29, МиГ-31).
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