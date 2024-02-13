В Москве горит завод "МиГ" — видео

13 февраля в Москве загорелся завод "МиГ" на Ленинградском проспекте. В сети уже публикуют видео инцидента.
Пожар на заводе "МиГ" в Москве. Первые подробности
Согласно данным местных Телеграмм-каналов, пожар вспыхнул в реконструированном цехе, пристроенном к действующему корпусу завода.
Кроме того, сообщается, что возгорание произошло на 2 и 3 этажах здания, площадь пожара - 70 квадратных метров.
Пока причину возгорания узнать не удалось.
Приблизительно в 13:31 появилась информация о том, что открытое возгорание на территории завода "МиГ" удалось потушить.
По словам местных жителей, кровля продолжает тлеть.
Что важно понимать, этот завод производит боевые самолеты для Минобороны РФ.
Что известно о заводе "МиГ” в Москве
Согласно открытым данным, предприятие объединяет все аспекты конструирования, изготовления, поддержки и ремонта самолетов марки "МиГ".
Продуктовый ряд АО "РСК "МиГ" включает истребители-перехватчики, многофункциональные боевые самолеты (МиГ-29, МиГ-31).
Кроме того, сообщается, что флагманский продукт – авиационный комплекс МиГ-35 для Министерства обороны России.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-