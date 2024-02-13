В Москве горит завод "МиГ" — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Москве горит завод "МиГ" — видео

Пожар на заводе "МиГ" в Москве
Читати українською
Источник:  online.ua

13 февраля в Москве загорелся завод "МиГ" на Ленинградском проспекте. В сети уже публикуют видео инцидента.

Пожар на заводе "МиГ" в Москве. Первые подробности

Согласно данным местных Телеграмм-каналов, пожар вспыхнул в реконструированном цехе, пристроенном к действующему корпусу завода.

Кроме того, сообщается, что возгорание произошло на 2 и 3 этажах здания, площадь пожара - 70 квадратных метров.

Пока причину возгорания узнать не удалось.

В настоящее время (13:00) проводится эвакуация. К месту происшествия едут несколько пожарных бригад: есть риск перехода огня и на другие здания завода, - скзано в сообщении.

Приблизительно в 13:31 появилась информация о том, что открытое возгорание на территории завода "МиГ" удалось потушить.

По словам местных жителей, кровля продолжает тлеть.

Пожарные пытаются предотвратить распространение огня на соседние здания: разбирают кровлю и проливают перекрытие, чтобы огонь не перешел дальше, – пишут российские телеграммы-каналы.

Что важно понимать, этот завод производит боевые самолеты для Минобороны РФ.

Что известно о заводе "МиГ” в Москве

Согласно открытым данным, предприятие объединяет все аспекты конструирования, изготовления, поддержки и ремонта самолетов марки "МиГ".

Продуктовый ряд АО "РСК "МиГ" включает истребители-перехватчики, многофункциональные боевые самолеты (МиГ-29, МиГ-31).

Кроме того, сообщается, что флагманский продукт – авиационный комплекс МиГ-35 для Министерства обороны России.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Киеве вспыхнул пожар в школе – фото и видео
ДСНС Украины
Пожар
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В центре Москвы вспыхнул сильный пожар в театре – видео
Пожар
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Мощные взрывы и пожар. Крупнейший аквапарк Швеции уничтожен — видео
Пожар

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?