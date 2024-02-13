В Москве горит завод "МиГ" — видео

13 февраля в Москве загорелся завод "МиГ" на Ленинградском проспекте. В сети уже публикуют видео инцидента.

Пожар на заводе "МиГ" в Москве. Первые подробности

Согласно данным местных Телеграмм-каналов, пожар вспыхнул в реконструированном цехе, пристроенном к действующему корпусу завода.

Кроме того, сообщается, что возгорание произошло на 2 и 3 этажах здания, площадь пожара - 70 квадратных метров.

Пока причину возгорания узнать не удалось.

В настоящее время (13:00) проводится эвакуация. К месту происшествия едут несколько пожарных бригад: есть риск перехода огня и на другие здания завода, - скзано в сообщении. Поделиться

Приблизительно в 13:31 появилась информация о том, что открытое возгорание на территории завода "МиГ" удалось потушить.

По словам местных жителей, кровля продолжает тлеть.

Пожарные пытаются предотвратить распространение огня на соседние здания: разбирают кровлю и проливают перекрытие, чтобы огонь не перешел дальше, – пишут российские телеграммы-каналы. Поделиться

Что важно понимать, этот завод производит боевые самолеты для Минобороны РФ.

Что известно о заводе "МиГ” в Москве

Согласно открытым данным, предприятие объединяет все аспекты конструирования, изготовления, поддержки и ремонта самолетов марки "МиГ".

Продуктовый ряд АО "РСК "МиГ" включает истребители-перехватчики, многофункциональные боевые самолеты (МиГ-29, МиГ-31).

Кроме того, сообщается, что флагманский продукт – авиационный комплекс МиГ-35 для Министерства обороны России.