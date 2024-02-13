У Москві палає завод "МіГ" — відео
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У Москві палає завод "МіГ" — відео

Пожежа на заводі "МіГ" у Москві.
Джерело:  online.ua

13 лютого в Москві загорівся завод "МіГ" на Ленінградському проспекті. У мережі вже публікують відео інциденту.

Пожежа на заводі "МіГ" у Москві. Перші подробиці

Згідно з даними місцевих Телеграм-каналів, пожежа спалахнула в реконструйованому цеху, який прибудований до діючого корпусу заводу.

Окрім того, повідомляється, що загоряння сталося на 2 і 3-му поверхах будівлі, площа пожежі — 70 квадратних метрів.

Поки причину пожежі не вдалося з’ясувати.

На цей час (13:00) проводиться евакуація. До місця події їде кілька пожежних бригад: є ризик переходу вогню і на інші будівлі заводу, — йдеться в повідомленні.

Приблизно о 13:31 з’явилася інформація про те, що відкрите загоряння на території заводу "МіГ" вдалося загасити.

За словами місцевих мешканців, покрівля продовжує тліти.

Пожежники намагаються запобігти поширенню вогню на сусідні будівлі: розбирають покрівлю і проливають перекриття, щоб вогонь не перейшов далі, — пишуть російські Телеграм-канали.

Що важливо розуміти, цей завод виробляє бойові літаки для Міноборони РФ.

Що відомо про завод "МіГ у Москві

Згідно з відкритими даними, підприємство об’єднує у собі всі аспекти конструювання, виготовлення, підтримки та ремонту літаків марки "МіГ".

Продуктовий ряд АТ "РСК "МіГ" включає винищувачі-перехоплювачі, багатофункціональні бойові літаки (МіГ-29, МіГ-31).

Окрім того, наголошується, що флагманський продукт — авіаційний комплекс МіГ-35 для Міністерства оборони Росії.

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