У Москві палає завод "МіГ" — відео

13 лютого в Москві загорівся завод "МіГ" на Ленінградському проспекті. У мережі вже публікують відео інциденту.
Пожежа на заводі "МіГ" у Москві. Перші подробиці
Згідно з даними місцевих Телеграм-каналів, пожежа спалахнула в реконструйованому цеху, який прибудований до діючого корпусу заводу.
Окрім того, повідомляється, що загоряння сталося на 2 і 3-му поверхах будівлі, площа пожежі — 70 квадратних метрів.
Поки причину пожежі не вдалося з’ясувати.
Приблизно о 13:31 з’явилася інформація про те, що відкрите загоряння на території заводу "МіГ" вдалося загасити.
За словами місцевих мешканців, покрівля продовжує тліти.
Що важливо розуміти, цей завод виробляє бойові літаки для Міноборони РФ.
Що відомо про завод "МіГ у Москві
Згідно з відкритими даними, підприємство об’єднує у собі всі аспекти конструювання, виготовлення, підтримки та ремонту літаків марки "МіГ".
Продуктовий ряд АТ "РСК "МіГ" включає винищувачі-перехоплювачі, багатофункціональні бойові літаки (МіГ-29, МіГ-31).
Окрім того, наголошується, що флагманський продукт — авіаційний комплекс МіГ-35 для Міністерства оборони Росії.
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