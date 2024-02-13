Пожежа на заводі "МіГ" у Москві.

13 лютого у Москві на території заводу "МіГ" виникла пожежа. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України ані підтвердили, ані спростували причетність до цього інциденту.

У ГУР прокоментували пожежу на заводі МіГ у РФ

Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону прокоментував пожежу, що виникла на території заводу "МіГ" у Москві.

Завод і ці приміщення вочевидь задіяні і мають безпосередній стосунок до постачання комплектувальних військово-космічним силам країни-агресора. Що стосується наслідків, а також продовження цих інцидентів, то інформація збирається, уточнюється. Андрій Юсов Представник ГУР

Він зазначив, що головна причина інциденту — російська агресія проти України.

Можна сказати, що вже на території РФ часто важко відрізнити, що стало наслідком деградації ВПК, адміністрування, загалом інфраструктури, що стало наслідком порушення правил пожежної безпеки, що стало наслідком запеклої боротьби чи то місцевих сил опору, чи то друзів України, які, звісно, працюють і в глибокому тилу, — додав Юсов. Поширити

Пожежа на заводі МіГ

13 лютого в Москві загорівся завод "МіГ" на Ленінградському проспекті.

Повідомляється, що загоряння сталося на 2 і 3-му поверхах будівлі, площа пожежі — 70 квадратних метрів.

Згідно з даними місцевих Телеграм-каналів, пожежа спалахнула в реконструйованому цеху, який прибудований до діючого корпусу заводу.

Згідно з відкритими даними, підприємство об’єднує у собі всі аспекти конструювання, виготовлення, підтримки та ремонту літаків марки "МіГ".

Продуктовий ряд АТ "РСК "МіГ" включає винищувачі-перехоплювачі, багатофункціональні бойові літаки (МіГ-29, МіГ-31).