Пожежа на заводі "МіГ" у Москві.

13 лютого у Москві на території заводу "МіГ" виникла пожежа. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України ані підтвердили, ані спростували причетність до цього інциденту.
У ГУР прокоментували пожежу на заводі МіГ у РФ
Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону прокоментував пожежу, що виникла на території заводу "МіГ" у Москві.
Він зазначив, що головна причина інциденту — російська агресія проти України.
Пожежа на заводі МіГ
13 лютого в Москві загорівся завод "МіГ" на Ленінградському проспекті.
Повідомляється, що загоряння сталося на 2 і 3-му поверхах будівлі, площа пожежі — 70 квадратних метрів.
Згідно з даними місцевих Телеграм-каналів, пожежа спалахнула в реконструйованому цеху, який прибудований до діючого корпусу заводу.
Згідно з відкритими даними, підприємство об’єднує у собі всі аспекти конструювання, виготовлення, підтримки та ремонту літаків марки "МіГ".
Продуктовий ряд АТ "РСК "МіГ" включає винищувачі-перехоплювачі, багатофункціональні бойові літаки (МіГ-29, МіГ-31).
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