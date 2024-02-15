В Москве и Курской области РФ вспыхнули масштабные пожары — видео
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Проиcшествия
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В Москве и Курской области РФ вспыхнули масштабные пожары — видео

Пожар в Курской области 15 февраля
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Источник:  online.ua

Ночью и утром 15 февраля территорию страны-агрессорки Россию накрыла новая “бавовна”. Сообщается о пожарах в Москве и Курской области.

Пожар в Москве 15 февраля. Что известно

В центре российской столицы горит здание "Известия Hall". Согласно последним данным, внутри упал металлический купол.

Кроме того, сообщается, что площадь пожара в административном помещении на Пушкинской уже превысила 1500 кв. м.

По уточненной информации, огонь охватил три неэксплуатируемых здания внутри двора. В одном из них частично обрушились конструкции. Пожарные МЧС России работают в условиях плотного задымления. Строительные конструкции и горючие материалы создают высокую пожарную нагрузку. Это усложняет тушение, — пишет МЧС РФ.

Что важно понимать, там раньше была редакция пропагандистского издания "Известия".

Сейчас пылает административное здание, которое находилось на реконструкции. В здании могут находиться газовые баллоны.

Пожар, вероятно, охватил два здания во дворе. Из-за работы оперативных служб перекрыты три полосы улицы. Кроме того, не работают два выхода из станции метро "Пушкинская".

Пожар в Курской области 15 февраля. Первые подробности и видео

Около полуночи дрон атаковал нефтебазу в Курской области — после этого началось возгорание.

Эту информацию подтвердили губернатор Курщины Роман Старовойт, а также российские СМИ.

Как утверждает Старовойт, нефтебазу атаковал беспилотник.

Кроме того, сообщается, что горит резервуар объемом 100 тонн.

Впоследствии появились данные о том, что горят три резервуара с топливом.

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