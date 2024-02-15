В Москве и Курской области РФ вспыхнули масштабные пожары — видео

Ночью и утром 15 февраля территорию страны-агрессорки Россию накрыла новая “бавовна”. Сообщается о пожарах в Москве и Курской области.
Пожар в Москве 15 февраля. Что известно
В центре российской столицы горит здание "Известия Hall". Согласно последним данным, внутри упал металлический купол.
Кроме того, сообщается, что площадь пожара в административном помещении на Пушкинской уже превысила 1500 кв. м.
Что важно понимать, там раньше была редакция пропагандистского издания "Известия".
Сейчас пылает административное здание, которое находилось на реконструкции. В здании могут находиться газовые баллоны.
Пожар в Курской области 15 февраля. Первые подробности и видео
Около полуночи дрон атаковал нефтебазу в Курской области — после этого началось возгорание.
Эту информацию подтвердили губернатор Курщины Роман Старовойт, а также российские СМИ.
Как утверждает Старовойт, нефтебазу атаковал беспилотник.
Кроме того, сообщается, что горит резервуар объемом 100 тонн.
Впоследствии появились данные о том, что горят три резервуара с топливом.
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