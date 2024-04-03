У російському Подольську спалахнула підстанція, частина районів без світла — відео

Росіяни заявили про вибух на підстанції поряд із залізничною станцією "Подольськ". Через це у кількох районах зникло світло.

У Подольську в Росії через “бавовну” на підстанції зникло світло

Як повідомляють місцеві, на території трансформаторної станції було замикання, спалах, а потім повалив чорний дим.

Місцевих поопередили, що у зв'язку з виходом з ладу масляного вимикача на підстанції поряд із залізничною станцією Подольськ сталося відключення електрики у кількох мікрорайонах міського округу.

За всіма адресами електроенергія вже надійшла за резервною схемою. Протягом години спеціалісти перемикають подачу на постійний носій, — пишуть росЗМІ. Поширити

Світло зникло також у місцевому ТРЦ "Капітолій". Також перестали курсувати тролейбуси.

У Санкт-Петербурзі також зникло світло після "бавовни" на підстанції

3 квітня жителі Петербурга повідомляли про відключення електрики та води після різкого звуку вночі.

Як розповідали місцеві о 2:53 у Червоногвардійському районі було чутно сильний вибух після чого відключилася електрика та вода в кількох будинках.

У соцмережах місцеві району активно обговорюють нічний інцидент. Натомість жителям повідомили, що сталася просто аварія на підстанції.

Просто сказали, що сталася аварія на підстанції, усунуть до 6 ранку, — поділився місцевий. Поширити

Крім того, світла також немає і в Токсовому районі з 3 години ночі. Там також повідомляють про аварію на мережах 35 кВт.