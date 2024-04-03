Росіяни скаржаться на відсутність світла та води після "бавовни" у Санкт-Петербурзі

В одному із районів Санкт-Петербурга жителям вимкнули світло та воду після різкого звуку вночі.

Що відомо про “бавовну” у Санкт-Петербурзі

Жителі Червоногвардійського району Петербурга повідомляють про відключення електрики після різкого звуку вночі.

Як розповідають місцеві о 2:53 у Червоногвардійському районі було чутно сильний вибух після чого відключилася електрика та вода в кількох будинках.

Станом на 6:45, електрики та води не було.

У соцмережах місцеві району активно обговорюють нічний інцидент. Там же один із учасників поділився інформацією, що додзвонився до 004.

Просто сказали, що сталася аварія на підстанції, усунуть до 6 ранку, — поділився місцевий. Поширити

Крім того, світла також немає і в Токсовому районі з 3 години ночі. Там також повідомляють про аварію на мережах 35 кВт.

Що відомо про попередні “блекаути” в Санкт-Петербурзі

24 вересня 2023 року у російському Санкт-Петербурзі місцеві жителі повідомили про блекаут — на деяких вулицях повністю зникло світло. Також електрики деякий час не було в аеропорту Пулково.

Тоді повністю без електрики опинилися вулиці Першотравнева, Пушкінська, Валдайська, Вітебський проспект, район Шушари. Також частково немає світла у Московському районі Санкт-Петербурга.

На вулицях не працювали світлофори та магазини. Тоді в аварійних службах міста сказали місцевим мешканцям, що нібито проводять ремонтні роботи та завершать їх пізно вночі.

Проте місцеві жителі повідомляли, що бачили спалах у небі та чули бавовну.