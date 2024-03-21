Великий порт Санкт-Петербург припинив відвантаження селітри через атаки дронів
Категорія
Економіка
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Великий порт Санкт-Петербург припинив відвантаження селітри через атаки дронів

порт
Джерело:  online.ua

Для порту Петербурга це означає втрату вагомих 3 мільйонів тонн вантажів на рік.

Великий порт Санкт-Петербург припинив відвантаження селітри

Як зазначають росЗМІ, Великий порт Санкт-Петербург у лютому припинив перевалку селітри. Зазначається, що для порту Петербурга це означає втрату вагомих 3 мільйонів тонн вантажів на рік.

Для порту, який і так перебуває в непростому становищі через втрату торговельних операцій з Європою, це досить істотний удар, — йдеться в повідомленні.

За інформацією джерел, операції припинено через заборону влади на тлі побоювань атак безпілотників, при цьому ухвалено рішення про винесення перевалки селітри за межі міста.

Як нове місце перевалки селітри розглядається Усть-Луга. Втім наразі місто не готове приймати селітру, оскільки порту необхідна модернізація інфраструктури.

Варто зауважити, що напередодні Міністерство енергетики РФ визнало зупинку виробництва палива на низці нафтопереробних заводів, та заявило про пошук способу вирішити проблему. Це прозвучало на тлі повідомлень, що почастішали, про удари дронів по НПЗ у різних областях.

Що відомо про удари безпілотників по НПЗ у РФ

З січня Україна посилила атаки на російську нафтову інфраструктуру, завдавши ударів по великих нафтопереробних заводах з метою завдати шкоди забезпеченню російської армії.

Нещодавно українські дрони атакували аж три нафтопереробні заводи у Самарській області — йдеться про заводи "Роснєфті". Також нещодавно безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів в Ярославлі.

Крім того, Дрони СБУ вразили НПЗ у Туапсе, внаслідок чого була потужна пожежа. Днями стало відомо, що українські дрони атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії.

Видання The Insider підрахувало, що у 2024 році сталося 15 атак безпілотників на 13 нафтопереробних заводів у дев'яти регіонах РФ. Із них значні пошкодження зазнали вісім об'єктів.

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