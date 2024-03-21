Большой порт Санкт-Петербург прекратил отгрузку селитры из-за атак дронов

Для порта Петербурга это означает потерю весомых 3 миллионов тонн грузов в год.

Большой порт Санкт-Петербург прекратил отгрузку селитры

Как отмечают росСМИ, Большой порт Санкт-Петербург в феврале прекратил перевалку селитры. Отмечается, что для порта Петербурга это означает потерю весомых 3 миллионов тонн грузов в год.

Для порта, который и так находится в непростом положении из-за потери торговых сделок с Европой, это достаточно существенный удар, — говорится в сообщении. Поделиться

По информации источников, операции приостановлены из-за запрета власти на фоне опасений атак беспилотников, при этом принято решение о вынесении перевалки селитры за пределы города.

В качестве нового места перевалки селитры рассматривается Усть-Луга. Впрочем, сейчас город не готов принимать селитру, поскольку порту необходима модернизация инфраструктуры.

Следует заметить, что накануне Министерство энергетики РФ признало остановку производства топлива на ряде нефтеперерабатывающих заводов и заявило о поиске способа решить проблему. Это прозвучало на фоне участившихся сообщений об ударах дронов по НПЗ в разных областях.

Что известно об ударах беспилотников по НПЗ в РФ

С января Украина усилила атаки на российскую нефтяную инфраструктуру, нанеся удары по крупным нефтеперерабатывающим заводам с целью нанести вред обеспечению российской армии.

Недавно украинские дроны атаковали три нефтеперерабатывающих завода в Самарской области — речь идет о заводах "Роснефти". Также недавно беспилотник атаковал один из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов в Ярославле.

Кроме того, Дроны СБУ поразили НПЗ в Туапсе, в результате чего был мощный пожар. На днях стало известно, что украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России.