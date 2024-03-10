В Санкт-Петербурзі стався потужний вибух поблизу аеропорту — відео

У Санкт-Петербурзі на території РФ у неділю, 10 березня, пролунала серія потужних вибухів в районі аеропорту “Пулково”, після яких здійнялась масштабна пожежа.

Що відомо про вибухи у Санкт-Петебурзі

За інформацією російських Telegram-каналів, в районі аеропорту вирує масштабна пожежа.

Підконтрольні Кремлю Telegram-канали повідомляють, що пожежа вирує на території виробничої бази.

В мережі з'явилися відео, на яких видно масштаби пожежі. В небо здійнявся стовп густого чорного диму. Місцеві скаржаться на їдкий запах.

Ця будівля розташована за адресою Волхонське шосе, 4 на території промислової зони Горелово.

Російські ЗМІ також повідомили, що двоє людей буцімто постраждали під час величезної пожежі у промбудівлі. За попередніми даними, вогонь охопив понад 1 тис квадратних метрів території, а в ангарі частково обвалився дах та стіни.

У МНС РФ також зазначили, що постраждалих людей унаслідок пожежі вже нібито ушпиталили. Наразі достеменно невідомо, чи виникли у росіян проблеми з авіасполученнями через пожежу біля аеропорту "Пулково".

Про затримання чи скасування рейсів також російські пропагандисти нічого не повідомляли.

Що відомо про інші інциденти на території РФ

Влада російського Курська у ніч на 10 березня заявила, що на нафтобазі почалася пожежа після атаки безпілотників.

Як повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт, у Курську нібито працювала ППО, а "український безпілотник" на території нафтобази "впав і загорівся".

ЗМІ також пишуть, що потужна пожежа сталася на газопроводі поруч із селищем Лихма Ханти-Мансійського автономного округу. Заграву від пожежі і стовп диму було видно за кілька кілометрів.

В Міноборони Росії заявили про атаку дронів у Бєлгородській області 10 березня. В атаці дронів російська сторона традиційно обвинувачує Україну.