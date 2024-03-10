В Санкт-Петербурге на территории РФ в воскресенье, 10 марта, произошла серия мощных взрывов в районе аэропорта Пулково, после которых произошел масштабный пожар.

Что известно о взрывах в Санкт-Петербурге

По информации российских Telegram-каналов, в районе аэропорта бушует масштабный пожар.

Подконтрольные Кремлю Telegram-каналы сообщают, что пожар бушует на территории производственной базы.

В сети появились видео, на которых видны масштабы пожара. В небо взвился столб густого черного дыма. Местные жалуются на едкий запах.

Это здание расположено по адресу Волхонское шоссе, 4 на территории промышленной зоны Горелово.

Российские СМИ также сообщили, что два человека якобы пострадали во время огромного пожара в промздании. По предварительным данным, огонь охватил более 1 тыс. квадратных метров территории, а в ангаре частично обрушилась крыша и стены.

В МЧС РФ также отметили, что пострадавших людей в результате пожара уже якобы госпитализировали. В настоящее время неизвестно, возникли ли у россиян проблемы с авиасообщениями из-за пожара возле аэропорта "Пулково".

О задержании или упразднении рейсов также российские пропагандисты ничего не сообщали.

Что известно о других инцидентах на территории РФ

Власти российского Курска в ночь на 10 марта заявили, что на нефтебазе начался пожар после атаки беспилотников.

Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, в Курске якобы работала ПВО, а "украинский беспилотник" на территории нефтебазы "упал и загорелся".

СМИ также пишут, что мощный пожар произошел на газопроводе рядом с поселком Лихма Ханты-Мансийского автономного округа. Зарево от пожара и столб дыма было видно в нескольких километрах.

В Минобороны России заявили об атаке дронов в Белгородской области 10 марта. В атаке дронов российская сторона традиционно обвиняет Украину.