В российской Туве произошел взрыв ТЭЦ. Пострадали более 10 человек
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В российской Туве произошел взрыв ТЭЦ. Пострадали более 10 человек

ТЕЦ
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Источник:  online.ua

6 марта в российской республике Тува произошел взрыв ТЭЦ. Погибших нет, но известно о по меньшей мере 18 пострадавших.

Что известно о взрыве на ТЭЦ в РФ

Глава республики Владислав Ховалиг отметил, что в настоящее время причины ЧП на Шагонарской ТЭЦ устанавливаются. На месте работают оперативные службы, здание оцеплено.

После взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Туве госпитализированы 18 человек, 6 находятся в тяжелом состоянии, 9 — в состоянии средней тяжести, ведутся поиски еще троих.

Создаем оперативный штаб. Куда войдут руководство МЧС, МВД, Росгвардии, региональных Минздравов, МинЖКХ, Минтопэнерго, Службы ГО и ЧС. Мобилизуем аварийные бригады для устранения последствий, — отметил глава республики.

Кроме того, местные СМИ сообщили, что все 4 котла на Шагонарской ТЭЦ не пострадали и находятся в рабочем состоянии. В настоящее время центральное отопление отключено из-за аварийно-восстановительных работ.

В то же время, в республике возбудили уголовное дело по факту аварии на ТЭЦ и ввели режим чрезвычайной ситуации в Туве.

Что известно о взрывах на территории РФ

Ранее в ГУР подтвердили взрыв на мосту в Самарской области. Железнодорожный мост через реку Чапаевка в Самарской области был выведен из строя. Взрыв произошел примерно в 6:00 4 марта, в результате чего силовые конструкции моста были повреждены. Поэтому движение через переправу, по которой перевозили боеприпасы, приостановлено.

По данным разведки, железнодорожный мост использовался оккупантами для транспортировки военных грузов, в частности, инженерных боеприпасов, изготовленных на заводе АО "Полимер" в городе Чапаевск Самарской области.

Кроме этого в Екатеринбурге взорвалась подстанция, питающая оборонительные заводы. Взрыв произошел в ночь на 2 марта.

Российские СМИ сообщали, что предполагаемый взрыв произошел на улице Шефской у подстанции "Калининская". Они утверждали, что его вызвало короткое замыкание, повредившее один из трансформаторов. Однако в сети сообщалось, что рядом со станцией обнаружено самодельное взрывное устройство.

Подстанция обеспечивает электроэнергией три оборонных завода в России. Другие каналы сообщали, что эти заводы, получающие энергию от подстанции, работают в сфере металлургии, цементного производства и производства подъемно-транспортного оборудования для горнодобывающих комплексов.

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