В Севастополе возле ТЭЦ раздались взрывы — фото

Утром 3 ноября во временно оккупированном Севастополе местные жители сообщили о взрывах вблизи ТЭЦ.
Взрывы в Севастополе 3 ноября
Местный Телеграмм-канал "Крымский ветер" сообщает со ссылкой на жителей Севастополя, что напротив ТЭЦ в городе, вероятно, что-то взорвалось.
Также, кроме ТЭЦ, в том месте расположены промышленные предприятия.
Что известно о взрывах в Крыму
Напомним, что 2 ноября Минобороны РФ заявило о сбитии 6 беспилотников над Крымом.
В ночь на 30 октября украинские военные поразили стратегический объект системы ПВО на западном побережье Крыма вблизи села Оленевка. оккупанты заявили о 17 раненых военных.
Также в ночь на 29 октября на временно оккупированном полуострове противовоздушная оборона уничтожила 36 беспилотников.
Кроме того, в Евпатории и районе в ночь на 29 октября также был слышен полет беспилотников.
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