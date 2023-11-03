В Севастополе возле ТЭЦ раздались взрывы — фото
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Севастополе возле ТЭЦ раздались взрывы — фото

Взрыв
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Источник:  online.ua

Утром 3 ноября во временно оккупированном Севастополе местные жители сообщили о взрывах вблизи ТЭЦ.

Взрывы в Севастополе 3 ноября

Местный Телеграмм-канал "Крымский ветер" сообщает со ссылкой на жителей Севастополя, что напротив ТЭЦ в городе, вероятно, что-то взорвалось.

Также, кроме ТЭЦ, в том месте расположены промышленные предприятия.

Что известно о взрывах в Крыму

Напомним, что 2 ноября Минобороны РФ заявило о сбитии 6 беспилотников над Крымом.

В ночь на 30 октября украинские военные поразили стратегический объект системы ПВО на западном побережье Крыма вблизи села Оленевка. оккупанты заявили о 17 раненых военных.

Также в ночь на 29 октября на временно оккупированном полуострове противовоздушная оборона уничтожила 36 беспилотников.

Кроме того, в Евпатории и районе в ночь на 29 октября также был слышен полет беспилотников.

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