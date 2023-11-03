У Севастополі поблизу ТЕЦ пролунали вибухи — фото

Зранку 3 листопада у тимчасово окупованому Севастополі місцеві мешканці повідомили про вибухи поблизу ТЕЦ.

Вибухи у Севастополі 3 листопада

Місцевий Телеграм-канал “Кримський вітер“ повідомляє з посиланням на мешканців Севастополя, що напроти ТЕЦ у місті, ймовірно, щось вибухнуло.

Також, окрім ТЕЦ, у тому містці розташовані промислові підприємства.

Що відомо про вибухи в Криму

Нагадаємо, що 2 листопада Міноборони РФ заявило про збиття 6 безпілотників над Кримом.

У ніч на 30 жовтня українські військові уразили стратегічний обʼєкт системи ППО на західному узбережжі Криму поблизу села Оленівка. Окупанти заявили про 17 поранених військових.

Також у ніч на 29 жовтня на тимчасово окупованому півострові протиповітряна оборона нібито знищила 36 безпілотників.

Окрім цього, в Євпаторії та районі в ніч на 29 жовтня також було чути політ безпілотників.