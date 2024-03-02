В районе Санкт-Петербурга раздавались взрывы. Россияне заявили о работе ПВО

В Ленинградской области РФ вечером 2 марта раздавались взрывы. В аэропорту Пулково был введен план "Ковер" из-за угрозы беспилотников.

Взрывы в Ленинградской области

Российские телеграммы-каналы со ссылкой на очевидцев сообщают о взрывах над Ленинградской областью. Предварительно, якобы сработала система ПВО, в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга введен режим "Ковер".

Сообщается, что два громких взрыва были слышны в районе порта Бронка на Финском заливе, также местные жители говорят, что в небе видны яркие вспышки.

Позже аэропорт Пулково возобновил прием и выпуск самолетов.

Также губернатор области сообщил, что в Ломоносовском районе Ленинградской области якобы сработали силы ПВО. Воздушные цели якобы были поражены над акваторией и побережьем Финского залива.

Атака дронов на Санкт-Петербург

Утром 2 марта в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в результате неизвестного "инцидента" пострадали два здания, сообщил губернатор города Александр Беглов.

В российских Telegram каналах перед этим распространили информацию о том, что город якобы атаковал украинский беспилотник.

По словам россиян, вероятной целью якобы была нефтебаза к северо-востоку от Санкт-Петербурга, менее чем в километре от места "инцидента".

На кадрах, опубликованных в СМИ, видны поврежденные балконы многоэтажного жилого дома и, как утверждают авторы, обломки дрона.

За помощью обратилось якобы шесть человек, один человек госпитализирован, сообщило российское государственное агентство ТАСС.