Российская ПВО сбила дрон над домом в Санкт-Петербурге — видео

Вероятной целью БПЛА была нефтебаза на северо-востоке Петербурга – до нее от места падения меньше километра.

В Санкт-Петербурге российская ПВО повредила многоэтажку

В ночь на субботу, 2 марта, в Санкт-Петербурге прогремел громкий взрыв. В результате работы ПВО повреждена многоэтажка, выбиты окна. Пострадавших нет.

Вероятной целью БПЛА была нефтебаза на северо-востоке Петербурга — до нее от места падения меньше километра.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что жертв нет. По его словам, частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы.

Губернатор не уточнил, какое событие произошло.

Новая атака дронов в России 1 марта.

Как утверждает Минобороны РФ, ночью 1 марта российские силы ПВО якобы смогли сбить четыре беспилотника.

Пользователи сети сообщают, что дроны совершили атаку на завод ВПК, раздавались громкие взрывы.

Согласно последним данным, один БПЛА якобы уничтожили над Белгородской областью, еще три дрона перехватили над Нижегородской областью.

Россияне жалуются, что украинские силы якобы попытались атаковать завод имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области.

Что важно понимать, именно он является одним из крупнейших российских производителей взрывчатки и основных составляющих боеголовок для ракетных комплексов противовоздушной обороны.

Кроме того, указано, что в целом к производству летели три беспилотника. Вроде бы всех их подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

По словам местных жителей, в Дзержинске ночью раздавались громкие взрывы.

В Курской области в результате прилета БПЛА в трех населенных пунктах исчез свет. Как удалось узнать, речь идет о Свердликове, Дарьино и Николаево-Дарьино.