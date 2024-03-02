Російська ППО збила дрон над будинком у Санкт-Петербурзі — відео

Ймовірною ціллю БПЛА була нафтобаза на північному сході Петербурга - до неї від місця падіння менше кілометра.

У Санкт-Петербурзі російська ППО пошкодила багатоповерхівку

У ніч на суботу, 2 березня, у Санкт-Петербурзі прогримів гучний вибух. Унаслідок роботи ППО пошкоджено багатоповерхівку, вибито вікна. Постраждалих немає.

Ймовірною ціллю БПЛА була нафтобаза на північному сході Петербурга — до неї від місця падіння менше кілометра.

Губернатор Петербурга Олександр Бєглов повідомив, що жертв немає. За його словами, частково постраждало скління балконів двох будинків. Жителів постраждалих квартир евакуйовано.

Губернатор не уточнив, яка саме подія трапилася.

Нова атака дронів у Росії 1 березня — деталі

Як стверджує Міноборони РФ, уночі 1 березня російські сили ППО нібито змогли збити чотири безпілотники.

Користувачі мережі повідомляють, що дрони здійснили атаку завод ВПК, лунали гучні вибухи.

Згідно з останніми даними, один БПЛА нібито знищили над Бєлгородською областю, ще три дрони перехопили над Нижегородською областю.

Росіяни скаржаться на те, що українські сили нібито спробували атакувати завод імені Свердлова в Дзержинську Нижегородської області.

Що важливо розуміти, саме він є одним із найбільших російських виробників вибухівки та основних складових для боєголовок до ракетних комплексів протиповітряної оборони.

Окрім того, вказано, що загалом до виробництва летіли три безпілотники. Нібито всіх їх придушили засобами радіоелектронної боротьби.

За словами місцевих мешканців, у Дзержинську вночі лунали гучні вибухи.

У Курській області внаслідок прильоту БПЛА у трьох населених пунктах зникло світло. Як вдалося дізнатися, йдеться про Свєрдліково, Дарьїно та Ніколаєво-Дарьїно.