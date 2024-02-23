В течение двух лет после начала развязанной Россией преступной войны против Украины украинские инженеры разработали беспилотники, способные долететь до Москвы и Санкт-Петербурга, преодолевая более тысячи километров.
Что известно о дальнобойном оружии украинского производства
Журналисты издания отмечают, что совершенная украинской стороной атака по Кремлю в прошлом году была сугубо символической, однако в течение года украинские БПЛА успешно поражали стратегические объекты на территории России на расстоянии до сотен километров.
В последние недели Украина осуществила серию атак беспилотников на энергетические объекты. Атаки направлены на то, чтобы сорвать поставки горючего оккупантам на передовой.
В материале отмечается, что только с начала этого года из-за атак украинских дронов было повреждено шесть нефтеперерабатывающих заводов на территории РФ.
Отмечается, что это привело к значительному падению объемов перерабатываемой сырой нефти в России.
Что известно о создании Украиной армии дронов
Авторы публикации также подчеркивают, что сейчас Украина планирует изготовить тысячи беспилотников, которые смогут долететь до Москвы и Санкт-Петербурга.
Президент Владимир Зеленский поставил задачу изготовить миллион беспилотников меньшей дальности, что в определенной степени компенсировать недостаток артиллерийских снарядов.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-