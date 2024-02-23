Украина разработала собственное дальнобойное оружие для ударов по Москве и Санкт-Петербургу — The Times
Категория
Украина
Дата публикации

Украина разработала собственное дальнобойное оружие для ударов по Москве и Санкт-Петербургу — The Times

Дроны ВСУ
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Источник:  The Times

В течение двух лет после начала развязанной Россией преступной войны против Украины украинские инженеры разработали беспилотники, способные долететь до Москвы и Санкт-Петербурга, преодолевая более тысячи километров.

Что известно о дальнобойном оружии украинского производства

Журналисты издания отмечают, что совершенная украинской стороной атака по Кремлю в прошлом году была сугубо символической, однако в течение года украинские БПЛА успешно поражали стратегические объекты на территории России на расстоянии до сотен километров.

В последние недели Украина осуществила серию атак беспилотников на энергетические объекты. Атаки направлены на то, чтобы сорвать поставки горючего оккупантам на передовой.

В материале отмечается, что только с начала этого года из-за атак украинских дронов было повреждено шесть нефтеперерабатывающих заводов на территории РФ.

Отмечается, что это привело к значительному падению объемов перерабатываемой сырой нефти в России.

Что известно о создании Украиной армии дронов

Авторы публикации также подчеркивают, что сейчас Украина планирует изготовить тысячи беспилотников, которые смогут долететь до Москвы и Санкт-Петербурга.

Категория беспилотных летательных аппаратов-камикадзе большого радиуса действия растет с радиусом полета 300, 500, 700 и 1 тыс километров, – отметил по этому поводу министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Президент Владимир Зеленский поставил задачу изготовить миллион беспилотников меньшей дальности, что в определенной степени компенсировать недостаток артиллерийских снарядов.

Технологии действительно могут спасти нас, - убеждает Федоров.

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