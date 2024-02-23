Протягом двох років від початку розв'язаної Росією злочинної війни проти України українські інженери розробили безпілотники, здатні долетіти до Москви та Санкт-Петербурга, долаючі більше тисячі кілометрів.

Що відомо про далекобійну зброю українського виробництва

Журналісти видання зазначають, що здійснена українською стороною атака по Кремлю минулого року була суто символічною, однак протягом року українські БпЛА успішно вражали стратегічні об’єкти на території Росії на відстані до сотень кілометрів.

Останніми тижнями Україна здійснила серію атак безпілотників на енергетичні об’єкти. Атаки спрямовані на те, щоб зірвати постачання пального окупантам на передовій.

У матеріалі зазначається, що тільки від початку цього року через атаки українських дронів було пошкоджено шість нафтопереробних заводів на території РФ.

Зазначається, що це призвело до значного падіння обсягів сирої нафти, яка переробляється в Росії.

Що відомо про створення Україною армії дронів

Автори публікації також підкреслюють, що наразі Україна планує виготовити тисячі безпілотників, які зможуть долетіти до Москви та Санкт-Петербурга.

Категорія безпілотних літальних апаратів-камікадзе великого радіусу дії зростає з радіусом польоту 300, 500, 700 і 1 тис кілометрів, - зазначив з цьог приводу міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Поширити

Президент Володимир Зеленський поставив завдання виготовити мільйон безпілотників меншої дальності, що певною мірою компенсувати нестачу артилерійських снарядів.