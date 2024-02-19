У РФ падає переробка нафти через атаки безпілотників — Bloomberg
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У РФ падає переробка нафти через атаки безпілотників — Bloomberg

Нафтопереробка
Джерело:  Bloomberg

За минулий тиждень нафтопереробна галузь у РФ продовжувала скорочуватись, оскільки російські заводи потерпають від збитків, спричиненими атаками безпілотників.

Зниження нафтопереробки в Росії

Bloomberg з посиланням на джерела пише, що у другий тиждень лютого заводи в РФ переробляли 5,16 мільйона барелів сирої нафти на день.

Відповідно до розрахунків Bloomberg на основі історичних даних, це на 94 000 барелів на день менше, ніж минулого тижня.

З початку 2024 року українські атаки завдали шкоди шести нафтопереробним заводам, на які припадає близько 18% загальної російської переробки нафти.

Видання зазначає, що падіння темпів переробки досягло майже 380 000 барелів на день порівняно з більшою частиною грудня. У січні Україна почала вражати російські НПЗ.

На скільки впали видобутки нафти в РФ

Згідно з підрахунками Bloomberg, у лютому добові видобутки в Росії впали в середньому до 5,21 мільйона барелів, що є найнижчим показником з початку жовтня.

За словами джерела, зниження переробки на Рязанському нафтопереробному заводі ПАТ «Роснефть» , Волгоградському заводі ПАТ «Лукойл», а також на незалежних заводах «Ільський» і «Афіпський» — усі вони ймовірно були атаковані українськими безпілотниками в останні тижні — призвели до зниження темпів переробки за останній тиждень.

Bloomberg зазначає, що експорт сирої нафти морським транспортом знизився приблизно на 290 000 барелів на день протягом тижня до 11 лютого.

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