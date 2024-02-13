Російський нафтовий флот почав різко скорочуватися
Категорія
Економіка
Дата публікації

Російський нафтовий флот почав різко скорочуватися

нафтовий танкер
Джерело:  Bloomberg

Як повідомляє Bloomberg, танкери, які раніше транспортували російську нафту, дедалі частіше відмовляються від транзиту на тлі потужних західних санкцій.

Як санкції впливають на нафтовий бізнес РФ

Згідно з даними журналістів, близько половини з 50 танкерів, які раніше перевозили російську нафту, більше не завантажують її. Головна причина — це потужні західні санкції.

Останній успішний приклад запровадження санкцій відбувся із кораблем "NS Leader", який прямував на завантаження нафтою в Балтійське море, але був вимушений розвернутись біля берегів Португалії одразу після повідомлення про запровадження санкцій проти себе.

Танкер NS Leader
Танкер NS Leader розвертається біля берегів Португалії. (Фото: bloomberg.com)

Окрім того, наголошується, що усі 8 суден, проти яких були запроваджені санкції під час першої хвилі, зараз простоюють.

За словами журналістів, переважна частина — невдовзі після того, як їх було включено до списку Міністерством фінансів США.

Що також важливо розуміти, одразу після перших санкцій щодо обмеження ціни на російську нафту наприкінці 2022 року, а потім і проти російських нафтопродуктів двома місяцями пізніше, Росія змогла побудувати мережу "тіньового флоту".

Ба більше, як відомо, окремі західні компанії продовжували транспортування нафти поза запровадженої стелі цін.

Чи є санкції Заходу сильним ударом для РФ

Іноземні аналітики звертають увагу на те, що обмеження ціни досягає ключових цілей:

  1. забирає у країни-агресорки енергетичні прибутки, які вона витрачає на війну проти України;

  2. сприяє стабільності енергетичних ринків.

Однак, як наголошують експерти, таємний характер російської торгівлі означає, що важко бути впевненим у тому, наскільки сильно РФ зазнає удару.

Враховуючи цей момент, уже незабаром планують застосувати оновлену версію граничної ціни, яка вимагає від судновласників і страховиків запитувати більш детальну інформацію про те, скільки трейдери фактично платять за вантаж і пов'язані з ним витрати на доставлення. 

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Алмази і нафта. США запровадили нові санкції проти РФ
U.S.Department of a Treasury
Алмази
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
У США готові заборонити постачання російського урану — FT
Уран
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
США хочуть продати супер’яхту російського олігарха — відома причина
яхта

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?