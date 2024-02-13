Російський нафтовий флот почав різко скорочуватися

Як повідомляє Bloomberg, танкери, які раніше транспортували російську нафту, дедалі частіше відмовляються від транзиту на тлі потужних західних санкцій.
Як санкції впливають на нафтовий бізнес РФ
Згідно з даними журналістів, близько половини з 50 танкерів, які раніше перевозили російську нафту, більше не завантажують її. Головна причина — це потужні західні санкції.
Окрім того, наголошується, що усі 8 суден, проти яких були запроваджені санкції під час першої хвилі, зараз простоюють.
За словами журналістів, переважна частина — невдовзі після того, як їх було включено до списку Міністерством фінансів США.
Що також важливо розуміти, одразу після перших санкцій щодо обмеження ціни на російську нафту наприкінці 2022 року, а потім і проти російських нафтопродуктів двома місяцями пізніше, Росія змогла побудувати мережу "тіньового флоту".
Ба більше, як відомо, окремі західні компанії продовжували транспортування нафти поза запровадженої стелі цін.
Чи є санкції Заходу сильним ударом для РФ
Іноземні аналітики звертають увагу на те, що обмеження ціни досягає ключових цілей:
забирає у країни-агресорки енергетичні прибутки, які вона витрачає на війну проти України;
сприяє стабільності енергетичних ринків.
Однак, як наголошують експерти, таємний характер російської торгівлі означає, що важко бути впевненим у тому, наскільки сильно РФ зазнає удару.
Враховуючи цей момент, уже незабаром планують застосувати оновлену версію граничної ціни, яка вимагає від судновласників і страховиків запитувати більш детальну інформацію про те, скільки трейдери фактично платять за вантаж і пов'язані з ним витрати на доставлення.
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