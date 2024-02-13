Российский нефтяной флот начал резко сокращаться

Как сообщает Bloomberg, танкеры, ранее транспортировавшие российскую нефть, все чаще отказываются от транзита на фоне мощных западных санкций.

Как санкции влияют на нефтяной бизнес РФ

Согласно данным журналистов, около половины из 50 танкеров, ранее перевозивших российскую нефть, больше не загружают ее. Главная причина – это мощные западные санкции.

Последний успешный пример введения санкций был зафиксирован с кораблем "NS Leader", который направлялся на загрузку нефтью в Балтийское море, но вынужден был развернуться у берегов Португалии сразу после сообщения о введении санкций против себя. Поделиться

Танкер NS Leader разворачивается у берегов Португалии. (Фото: bloomberg.com)

Кроме того, сообщается, что все 8 судов, против которых были введены санкции во время первой волны, сейчас простаивают.

По словам журналистов, подавляющая часть - вскоре после того, как они были включены в список Министерством финансов США.

Что также важно понимать, сразу после первых санкций по ограничению цены на российскую нефть в конце 2022 года, а затем и против российских нефтепродуктов двумя месяцами позже, Россия смогла построить сеть "теневого флота".

Более того, как известно, отдельные западные компании продолжали транспортировку нефти вне введенного потолка цен.

Стало ли санкции Запада сильным ударом для РФ

Иностранные аналитики обращают внимание на то, что ограничение цены достигает ключевых целей:

забирает у страны-агрессорки энергетические доходы, которые она тратит на войну против Украины; способствует стабильности энергетических рынков.

Однако, как отмечают эксперты, тайный характер российской торговли означает, что трудно быть уверенным в том, насколько сильным для РФ был этот удар.