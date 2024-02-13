США обратились в суд за разрешением для продажи суперяхты Amadea стоимостью 300 миллионов долларов, якобы принадлежащей подсанкционному российскому миллиардеру Сулейману Керимову. Содержание 106-метрового судна обходится в 600 тысяч долларов в месяц.

Арестованную суперяхту российского олигарха хотят продать из-за безумных расходов на содержание

В частности, 360 тысяч идет на оплату работы экипажа, 75 тысяч на топливо и 165 тысяч на техническое обслуживание, вывоз мусора, питание и другие расходы. По мнению правительства, эти расходы «далеко не скромны» и граждане не должны их оплачивать, пока суд рассматривает вопрос о конфискации судна.

В то же время, один из вопросов, который должен решить суд — это то, кто на самом деле владеет роскошной яхтой. США утверждают, что ею владеет Керимов, и он нарушил санкции, производя платежи, которые шли американским компаниям или проходили через американскую финансовую систему.

Но бывший глава российской нефтедобывающей компании «Роснефть» Эдуард Худайнатов, не находящийся под санкциями США, утверждает, что он фактически владелец судна. Отметим, что мужчина находится в санкционном списке ЕС и может быть подставным лицом, на которое российские власти переписывают свое имущество. В частности Худайнатов уверяет, что располагает еще одной суперяхтой «Шахерезада», которая, по данным СМИ, все же принадлежит президенту России Владимиру Путину.

Что говорит сторона олигарха

Адвокаты Худайнатова отметили, что этот арест «незаконный», но их клиент возместит США расходы по содержанию «Амадеи», которые уже составляют около 20 миллионов долларов, если она будет ему возвращена.

США утверждают, что Керимов использовал ряд сделок с подставными компаниями, чтобы скрыть свою собственность, но является бенефициарным владельцем «Амадеи», то есть контролирует и полностью распоряжается ею.

Хотя США отвергают претензии Худайнатова, они говорят, что он должен платить за содержание, пока идет борьба за конфискацию. Поскольку выплаты не поступают, правительство заявляет, что имеет право продать «Амадею», чтобы положить конец «чрезмерным» расходам.

Суперяхта, имеющая шесть палуб и вертолетную площадку, провела несколько месяцев в американском доке после того, как ее переправили из Фиджи в Гонолул и далее в Сан-Диего. Власти Фиджи арестовали судно по требованию США.

Состояние 57-летнего Керимова, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, составляет 9,1 миллиарда долларов. Большую часть своих доходов он получил благодаря доле в российской золотодобывающей компании «Полюс». Министерство финансов США наложило на олигарха санкции в 2014 и 2018 годах в ответ на действия России в Украине и Сирии. Эти санкции запретили Керимову доступ к финансовой системе США.

В дополнение к ежемесячным выплатам Министерство юстиции заявило, что в этом месяце платит ежегодный страховой счет в размере 1,7 миллиона долларов. А в марте «Амадея» должна зайти в сухой док на ремонт, который, по данным США, обойдется в 5,6 миллиона долларов.