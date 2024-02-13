США звернулися у суд за дозволом для продажу супер’яхти Amadea вартістю 300 мільйонів доларів, яка нібито належить підсанкційному російському мільярдерові Сулейману Керімову. Утримання 106-метрового судна обходиться у 600 тисяч доларів на місяць.

Заарештовану супер’яхту російського олігарха хочуть продати через шалені витрати на утримання

Зокрема 360 тисяч йде на оплату роботи екіпажу, 75 тисяч на паливо і 165 тисяч на технічне обслуговування, вивезення сміття, харчування та інші витрати,. На думку уряду, ці витрати «далеко не скромні» і громадяни не повинні їх оплачувати поки суд розглядає питання про конфіскацію судна.

Водночас одне з питань, яке має вирішити суд, − це те, хто насправді є власником розкішної яхти. США стверджують, що нею володіє Керімов, і він порушив санкції, здійснюючи платежі, які йшли американським компаніям або проходили через американську фінансову систему.

Але колишній голова російської нафтовидобувної компанії «Роснефть» Едуард Худайнатов, який не перебуває під санкціями США, стверджує, що він є фактичним власником судна. Зазначимо, що чоловік є у санкційному списку ЄС і може бути підставною особою, на яку російські можновладці переписують своє майно. Зокрема Худайнатов запевняє, що має у своєму розпорядженні ще одну супер’яхту «Шахерезада», яка, за даними ЗМІ, все ж таки належить президенту Росії Владіміру Путіну.

Що каже сторона олігарха

Адвокати Худайнатова зазначили, що цей арешт «незаконний», але їхній клієнт відшкодує США витрати на утримання «Амадеї», які вже становлять близько 20 мільйонів доларів, якщо вона буде йому повернута.

США стверджують, що Керімов використовував низку операцій з підставними компаніями, щоб приховати свою власність, але є бенефіціарним власником «Амадеї», тобто контролює і повністю розпоряджається нею.

Хоча США відкидають претензії Худайнатова, вони кажуть, що він повинен платити за утримання, поки триває боротьба за конфіскацію. Оскільки виплати не надходять, уряд заявляє, що має право продати «Амадею», щоб покласти край «надмірним» витратам.

Супер’яхта, яка має шість палуб і вертолітний майданчик, провела кілька місяців в американському доці після того, як її переправили з Фіджі до Гонолулу і далі до Сан-Дієго. Влада Фіджі заарештувала судно на вимогу США.

Статки 57-річного Керімова, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, становлять 9,1 мільярда доларів. Більшу частину своїх прибутків він отримав завдяки частці в російській золотодобувній компанії «Полюс». Міністерство фінансів США наклало на олігарха санкції у 2014 і 2018 роках у відповідь на дії Росії в Україні та Сирії. Ці санкції заборонили Керімову доступ до фінансової системи США.

На додаток до щомісячних виплат, Міністерство юстиції заявило, що цього місяця сплачує щорічний страховий рахунок у розмірі 1,7 мільйона доларів. А в березні «Амадея» має зайти в сухий док на ремонт, який, за даними США, коштуватиме 5,6 мільйона доларів.