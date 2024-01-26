Яхту Медведчука вже готують до продажу

АРМА отримало погодження на проведення повторного огляду цього активу.

Отримано запевнення, що Хорватія очікує якнайшвидшого передання судна Україні. На думку хорватської сторони, правових перешкод для здійснення цього наміру не існує, — йдеться в повідомленні. Поширити

АРМА, після проведення відповідної оцінки арештованого активу, планує здійснити його реалізацію.

Продаж цього лоту стане першим прикладом реалізації арештованих активів, що перебувають за кордоном, — пояснила Дума. Поширити

Вона розповіла, що яхта Медведчука 25 січня 2024 року відходила для технічного огляду.

Багатомільйонні активи Медведчука вкрали з-під "арешту"

У липні 2022 року суд ухвалив рішення про арешт часток оточення українського ексдепутата, підозрюваного в державній зраді, Віктора Медведчука у трьох компаніях, що мають великі земельні ділянки на узбережжі Дніпра в Києві. Однак правоохоронні органи не довели справу до кінця. Замість конфіскації та продажу активи на мільйони доларів опинилися в руках третіх осіб і, схоже, бізнесмена, який має зв’язки із заступником керівника офісу президента Олегом Татаровим, розповідається в розслідуванні Bihus.Info.

За даними журналістів, йдеться про 50% трьох фірм — “Академ-клуб”, “Орєст” і “Осокорки-7”, — які мали б бути арештовані, але фактично цього не сталося. Суд довів прямий зв’язок компаній з Медведчуком та його дружиною Оксаною Марченко через кіпрську структуру Pilawer Limited, якою володів проксі Тараса Козака — одного з головних соратників Медведчука . Основний актив — довгострокові договори оренди на величезні земельні ділянки на Осокорках.

На момент арешту “Академ-клуб” Козак ділив з кіпрською фірмою, пов’язаною з Вадимом Столаром — теж з проросійської ОПЗЖ, як і згадані раніше ексдепутати. Власниками компаній “Орєст” і “Осокорки-7” також були бізнесмен Валерій Міщенко і брат колишнього парламентаря Олександр Константіновський.

Як з’ясували автори, восени у всіх фірмах активи оточення Медведчука отримав Олександр Білявський з Херсонщини, сторінки якого в соціальних мережах, за словами журналіста, “доволі сильно натякають на те, що купити частки вартістю у півтори сотні мільйонів гривень він не міг”.

Згідно з розслідуванням, протягом кінця 2022 року та початку 2023-го з усіх фірм нового власника теж “викинули”. Так, “Академ-клуб” повністю перейшов у руки Петроса Тограмаджяна з Болгарії, який має кримінальне минуле та інші згадки в ЗМІ, непов’язані з девелопментом. У “Осокорках-7” частку кума Владіміра Путіна віддали Вадиму Іванову з Латвії. А фірму “Орєст” просто повністю переписав на себе бізнесмен Валерій Міщенко — він єдиний, хто спочатку зберіг частки у двох фірмах.

У Bihus.Info зазначили, що контори мали бути під арештом, тому їхні власники не могли змінюватися. Олександр Білявський з Херсонської області намагався оскаржити зміну власників через суди — його юристи "допомогли" журналістам розібратися, "звідки він взявся". Це, як повідомляється, були адвокати з оточення відомої київської забудовниці Влади Молчанової та Столара.

Водночас з’ясували, що реєстраційні дії щодо всіх трьох фірм виконувала одна й та сама нотаріус з Києва, для трьох різних людей — Міщенка, Тограмаджяна та Іванова. Розслідувачі припускають, що реальним персонажем у цьому всьому був лише Міщенко, який у держреєстрах значиться власником або співвласником півтора десятка дуже різних компаній, деякі з яких створені ще в 2000-х.