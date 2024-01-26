Яхту Медведчука уже готовят к продаже

АРМА получила согласие на проведение повторного осмотра этого актива.

Получены заверения, что Хорватия ожидает скорейшего передачи судна Украине. По мнению хорватской стороны, правовых препятствий для осуществления этого намерения не существует, — говорится в сообщении. Поделиться

АРМА после проведения соответствующей оценки арестованного актива планирует осуществить его реализацию.

Продажа этого лота станет первым примером реализации находящихся за рубежом арестованных активов, — пояснила Дума. Поделиться

Она рассказала, что яхта Медведчука 25 января 2024 отходила для технического осмотра.

Многомиллионные активы Медведчука украли из-под "ареста"

В июле 2022 года суд принял решение об аресте долей окружения украинского эксдепутата, подозреваемого в государственной измене, Виктора Медведчука в трех компаниях, имеющих большие земельные участки на побережье Днепра в Киеве. Однако правоохранительные органы не довели дело до конца. Вместо конфискации и продажи активы на миллионы долларов оказались в руках третьих лиц и, похоже, бизнесмена, имеющего связи с замруководителя офиса президента Олегом Татаровым, рассказывается в расследовании Bihus.Info.

По данным журналистов, речь идет о 50% трех фирм — "Академ-клуб", "Орест" и "Осокорки-7", — которые должны быть арестованы, но фактически этого не произошло. Суд доказал прямую связь компаний с Медведчуком и его женой Оксаной Марченко через кипрскую структуру Pilawer Limited, которой владел прокси Тарас Козак — один из главных соратников Медведчука . Основной актив — долгосрочные договоры аренды на огромные земельные участки на Осокорках.

На момент ареста "Академ-клуб" Козак делил с кипрской фирмой, связанной с Вадимом Столаром — тоже с пророссийской ОПЗЖ, как и упомянутые ранее эксдепутаты. Владельцами компаний "Орест" и "Осокорки-7" также были бизнесмен Валерий Мищенко и брат бывшего парламентария Александр Константиновский.

Как выяснили авторы, осенью во всех фирмах активы окружения Медведчука получил Александр Белявский из Херсона, страницы которого в социальных сетях, по словам журналиста, "достаточно сильно намекают на то, что купить доли стоимостью в полторы сотни миллионов гривен он не мог".

Согласно расследованию, в течение конца 2022 года и начала 2023-го из всех фирм нового владельца тоже выбросили. Так, "Академ-клуб" полностью перешел в руки Петроса Тограмаджяна из Болгарии, который имеет криминальное прошлое и другие упоминания в СМИ, не связанные с девелопментом. В "Осокорках-7" часть кума Владимира Путина отдали Вадиму Иванову из Латвии. А фирму "Орест" просто полностью переписал на себя бизнесмен Валерий Мищенко — он единственный, кто сначала сохранил доли в двух фирмах.

В Bihus.Info отметили, что конторы должны быть под арестом, поэтому их владельцы не могли меняться. Александр Белявский из Херсонской области пытался обжаловать смену владельцев через суды — его юристы "помогли" журналистам разобраться, "откуда он взялся". Это, как сообщается, были адвокаты из окружения известной киевской застройщицы Влады Молчановой и Столара.

В то же время выяснили, что регистрационные действия в отношении всех трех фирм выполняла одна и та же нотариус из Киева, для трех разных людей — Мищенко, Тограмаджяна и Иванова. Расследователи предполагают, что реальным персонажем в этом всем был только Мищенко, который в госреестрах значится владельцем или совладельцем полутора десятков очень разных компаний, некоторые из которых созданы еще в 2000-х.