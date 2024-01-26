Издание The Telegraph ознакомилось с официальным прогнозом, который составили для министров Британии. В нем указано: вероятность того, что РФ нападет на другого британского союзника в ближайшие два года составляет 1 к 4.

В Британии допускают начало войны с РФ до 2025 года

Британское правительство отдает себе отчет, что Соединенное Королевство должно будет дать военный ответ, чтобы противостоять любому новому акту агрессии со стороны России после ее полномасштабного вторжения в Украину.

Командующий армией Великобритании официально подтвердил, что в случае начала войны с Москвой придется мобилизовать гражданских.

По словам генерала сэра Патрика Сандерса, Лондон должен смириться с мыслью о том, что необходимо «обучить и снарядить» тысячи граждан, чтобы поддерживать регулярные войска на поле боя.

Эксперты британского правительства составили Национальный реестр рисков, анализирующий наибольшие угрозы, с которыми столкнется Великобритания в течение следующих двух лет. Он оценивает вероятность российского нападения на союзника, не являющегося членом НАТО, но с которым Великобритания имеет соглашение о взаимной безопасности, более чем на 25 процентов. Поделиться

Официальный Лондон также предполагает, что потенциальная война станет причиной разрыва цепочек поставок.

Кроме того, вырастут цены на горючее и это станет серьезным ударом для британской экономики.

Британия не избежит войны в случае нападения РФ на НАТО

Что важно понимать, официальный Лондон подписал договор, согласно которому выступит на защиту Швеции, если на нее нападет Россия.

Реестр рисков также предупредил об опасности того, что Владимир Путин может вторгнуться к союзнику по НАТО, спровоцировав [введение] положения о взаимной обороне альянса. Поделиться

Если это произойдет, то Британии придется использовать «полный спектр военных, дипломатических, экономических и информационных возможностей» в ответ на акт агрессии.

Худший сценарий развития события предполагает начало войны между РФ и НАТО, когда Альянс не сможет сразу отбросить вражеские войска и кризис затянется.

В прогнозе правительства Британии угроза описывалась как «государство-противник с большой и продвинутой армией». По словам британских чиновников, речь шла именно о РФ.