Британія занепокоєна високою вірогідністю нападу РФ на її союзників
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Британія занепокоєна високою вірогідністю нападу РФ на її союзників

армія РФ
Джерело:  The Telegraph

Видання The Telegraph ознайомилося з офіційним прогнозом, який склали для міністрів Британії. У ньому вказано: ймовірність того, що РФ нападе на одного з союзників Лондона в найближчі два роки, складає 1 до 4.

У Британії допускають початок війни з РФ до 2025 року

Британський уряд чітко усвідомлює, що Сполучене Королівство повинне буде дати військову відповідь, щоб протистояти будь-якому новому акту агресії з боку Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну.

Командувач армії Великої Британії офіційно підтвердив, що в разі початку війни з Москвою доведеться мобілізувати цивільних.

За словами генерала сера Патріка Сандерса, Лондон має змиритися з думкою про те, що необхідно «навчити та спорядити» тисячі громадян, щоб підтримувати регулярні війська на полі бою.

Експерти британського уряду склали Національний реєстр ризиків, який аналізує найбільші загрози, з якими зіткнеться Великобританія протягом наступних двох років. Він оцінює ймовірність російського нападу на союзника, який не є членом НАТО, але  з яким Британія має угоду про взаємну безпеку, у понад 25 відсотків.

Офіційний Лондон також припускає, що потенційна війна стане причиною «розриву ланцюжків постачань».

Окрім того, стрибнуть ціни на пальне й це стане серйозним ударом для британської економіки.

Британія не уникне війни у разі нападу РФ на НАТО

Що важливо розуміти, офіційний Лондон підписав договір, згідно з яким виступить на захист Швеції, якщо на неї нападе Росія.

Реєстр ризиків також попередив про небезпеку того, що Володимир Путін може вторгнутися до союзника по НАТО, спровоковувавши [введення] положення про взаємну оборону альянсу [автори натякають на статтю 5 статусу Альянсу - ред].

Якщо це станеться, то Британії доведеться використати «повний спектр військових, дипломатичних, економічних та інформаційних можливостей» у відповідь [на акт агресії].

Найгірший сценарій розвитку події передбачає початок війни між РФ та НАТО, коли Альянс не зможе одразу відкинути ворожі війська й криза затягнеться.

У прогнозі уряду Британії загроза описувалася як «держава-противник з великою і просунутою армією». За словами британських посадовців, йшлося саме про РФ.

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