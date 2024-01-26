Видання The Telegraph ознайомилося з офіційним прогнозом, який склали для міністрів Британії. У ньому вказано: ймовірність того, що РФ нападе на одного з союзників Лондона в найближчі два роки, складає 1 до 4.
У Британії допускають початок війни з РФ до 2025 року
Британський уряд чітко усвідомлює, що Сполучене Королівство повинне буде дати військову відповідь, щоб протистояти будь-якому новому акту агресії з боку Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну.
Командувач армії Великої Британії офіційно підтвердив, що в разі початку війни з Москвою доведеться мобілізувати цивільних.
За словами генерала сера Патріка Сандерса, Лондон має змиритися з думкою про те, що необхідно «навчити та спорядити» тисячі громадян, щоб підтримувати регулярні війська на полі бою.
Офіційний Лондон також припускає, що потенційна війна стане причиною «розриву ланцюжків постачань».
Окрім того, стрибнуть ціни на пальне й це стане серйозним ударом для британської економіки.
Британія не уникне війни у разі нападу РФ на НАТО
Що важливо розуміти, офіційний Лондон підписав договір, згідно з яким виступить на захист Швеції, якщо на неї нападе Росія.
Якщо це станеться, то Британії доведеться використати «повний спектр військових, дипломатичних, економічних та інформаційних можливостей» у відповідь [на акт агресії].
Найгірший сценарій розвитку події передбачає початок війни між РФ та НАТО, коли Альянс не зможе одразу відкинути ворожі війська й криза затягнеться.
У прогнозі уряду Британії загроза описувалася як «держава-противник з великою і просунутою армією». За словами британських посадовців, йшлося саме про РФ.
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