В РФ падает переработка нефти из-за атак беспилотников — Bloomberg
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Экономика
Дата публикации

В РФ падает переработка нефти из-за атак беспилотников — Bloomberg

Нефтепереработка
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Источник:  Bloomberg

За прошедшую неделю нефтеперерабатывающая отрасль в РФ продолжала сокращаться, поскольку российские заводы страдают от ущерба, вызванного атаками беспилотников.

Снижение нефтепереработки в России

Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что во вторую неделю февраля заводы в РФ перерабатывали 5,16 миллиона баррелей сырой нефти в день.

Согласно расчетам Bloomberg на основе исторических данных, это на 94 000 баррелей в день меньше, чем на прошлой неделе.

С начала 2024 года украинские атаки нанесли ущерб шести нефтеперерабатывающим заводам, на которые приходится около 18% от общей российской переработки нефти.

Издание отмечает, что падение темпов переработки достигло почти 380 000 баррелей в день по сравнению с большей частью декабря. В январе Украина начала поражать российские НПЗ.

На сколько упали добычи нефти в РФ

Согласно подсчетам Bloomberg, в феврале суточные добычи в России упали в среднем до 5,21 миллиона баррелей, что является самым низким показателем с начала октября.

По словам источника, снижение переработки на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе ПАО «Роснефть», Волгоградском заводе ПАО «ЛУКойл», а также на независимых заводах «Ильский» и «Афипский» — все они, вероятно, были атакованы украинскими беспилотниками в последние недели — привели к снижению темпов. переработки за последнюю неделю.

Bloomberg отмечает, что экспорт сырой нефти морским транспортом снизился примерно на 290 000 баррелей в день в течение недели до 11 февраля.

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